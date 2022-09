Jovana Djordjevic, la trasparenza costringe tutti allo zoom: che visione

Cinque scatti per una galleria che lascia i followers a bocca aperta: provate anche voi a dare un’occhiata, di certo farete zoom sulle foto.

Gli italiani rimasero a bocca aperta quando quel calciatore che in pochi conoscevano sbarcò in Italia. Le sue esperienza alla Lazio e al Chievo Verona non furono esaltanti, ma l’attenzione su quella coppia fu subito alta.

Filip Djordjevic, possente centravanti, arrivò in Serie A e fu accompagnato da quella splendida modella che dopo alcuni anni, e nonostante la fine dell’esperienza nel calcio del marito, resta ancora fra le donne più ammirate a apprezzate. Fu notata immediatamente, e i tifosi cercarono curiosità, provarono a capire chi fosse quella donna dal fisico incredibile, dal fascino pazzesco, dai lunghi capelli neri e dal volto intrigante ma con un sorriso travolgente.

Da quel momento in poi iniziarono ad arrivare le chiamate dal mondo della moda, le interviste, le telefonate dai programmi tv. Poi l’esperienza all’Isola dei famosi, in cui sono emerse forme pazzesche, bikini travolgenti e poi abiti clamorosi in studio. Jovana Djordjevic è arrivata quindi all’apice, e il suo seguito si è spostato anche sui social. La sua pagina è infatti pazzesca, e gli ultimi scatti testimoniano ancora una volta la bellezza di una donna incredibilmente affascinante.

Jovana Djordjevic, sorrisi e trasparenze da sogno

Agli italiani non sfugge nulla. Quelle donne bellissime, in special mondo quando sono legate a calciatori famosi, diventano immediatamente centrali nei pensieri e nella curiosità dei tifosi. Per Jovana Djordjevic non ci sono state infatti eccezioni, e la sua pagina Instagram è letteralmente decollata in pochissimo tempo.

Sono quasi 400 mila i followers che hanno messo like alla pagina “CallmeLolita”. Jovana Djordjevic ai suoi followers regala contenuti pazzeschi fra look da sogno, sguardi intensi, spesso anche bikini o foto in intimo che fanno la differenza. Anche di recente infatti è arrivata una galleria con 5 fotografie, alcune delle quali hanno lasciato tutti senza parole ed hanno dato il via ai commenti.

La Djordjevic infatti è curatissima nel suo look, apre la giacca e si mostra con una maglia bianca che però è trasparente. Si intravede infatti l’intimo negli scatti della moglie di Filip Djordjevic, e in un attimo le reazioni si scatenano ma vanno tutte in una sola direzione. Quella donna bellissima, arrivata in Italia per via del suo legame con il calciatore, è ormai una vera e propria protagonista che incassa valanghe di like e ha conquistato il cuore degli italiani.