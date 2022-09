Roma, ecco lo svincolato di lusso: Mourinho ha sciolto le riserve

Per la Roma il calciomercato non è ancora finito. Quello estivo sì, ma quello degli svincolati assolutamente no. Tanto è vero che il manager dei giallorossi, José Mourinho, è pronto a pescare dal cilindro una delle sue mosse per cercare di convincere lo svincolato di lusso a sposare il progetto della sua squadra

Lo ‘Special One’ sta cercando di risollevare, in tutti i modi, un ambiente che non sta attraversando un momento facile. Le sconfitta in campionato contro l’Udinese e quella in Europa League contro i modesti bulgari del Ludogorets (prima giornata), non possono assolutamente essere messi dietro le spalle in un niente e come se non fosse successo nulla di grave. Due battute d’arresto che hanno dato non poco fastidio ai tifosi che pretendono delle risposte immediate. Non solo dai calciatori in campo, ma dalla stessa dirigenza.

Roma, caccia allo svincolato di lusso

Le ultime prestazioni sono suonate come un vero e proprio campanello d’allarme nell’ambiente giallorosso. Lo sa bene il club che non si è fatto prendere assolutamente dal panico. Stesso discorso vale anche per il suo allenatore che continua ad avere una grande fiducia nella sua squadra. E’ soddisfatto della rosa, ma se dovesse essere ulteriormente rinforzata di certo non risponderebbe di no. Le trattative con i club sono ufficialmente conclusi e se ne parlerà direttamente a gennaio per la sessione invernale. Adesso, però, una possibilità ci sarebbe e riguarda proprio il mercato degli svincolati che rimarrà attivo ancora per qualche settimana. L’obiettivo del manager portoghese è quello di rinforzare uno dei reparti che ha dato fin troppi problemi. Ovviamente ci stiamo riferendo a quello difensivo dove i “lupacchiotti” hanno dimostrato delle lacune assolutamente da non sottovalutare. Ed è per questo motivo che si sta pensando seriamente di ingaggiare un calciatore, di caratura internazionale, che possa fare bene al loro caso.

Roma, si spinge per Denayer: il belga pronto a prendere il treno in corsa

Jason Denayer ancora non ha trovato squadra. La pressione nei confronti del calciatore aumenta sempre di più visto che negli ultimi giorni è arrivato anche l’ultimatum nei confronti del suo commissario tecnico, Roberto Martinez. Il ct belga ha fatto sapere che se nel giro di poco tempo non dovesse trovare una squadra non andrà al prossimo mondiale che si disputerà in Qatar. Un appuntamento che il calciatore non intende mancare ed è per questo motivo che è pronto ad accettare le avances di Mourinho.