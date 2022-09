Emily Ratajkowski tutta nuda, solo la mano la copre

Nuovo scatto iconico da parte di Emily Ratajkowski: una perla di assoluto livello, solo la mano copre il suo lato A esplosivo.

“Emrata“ci delizia con un nuovo e scoppiettante contenuto social di altissimo livello. Anche in questa occasione, la meravigliosa modella manda in delirio i suoi followers con una serie di scatti pronti ad entrare di diritto nella storia. Uno spettacolo davvero clamoroso, per una perla che bisogna assolutamente conservare con estrema cura.

Il risultato è assicurato, con i fan che hanno preso d’assalto il nuovo contenuto postato poche ore fa sul suo profilo Instagram. Se non avete ancora visto l’ultima perla firmata Emily Ratajkowski, allora non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. In un modo o nell’altro, la super modella riesce sempre a far parlare di se. Famosissima in tutto il mondo, sa sempre come attirare l’attenzione dei suoi fan e, sui social in particolare, non perde di certo occasione per dare spettacolo regalando ai followers qualche nuovo scatto, video o storia. L’ultimo contenuto è davvero qualcosa che ricorderemo per molto tempo, per una serie di scatti iconici. Un mix di bellezza e sensualità che, hanno fatto letteralmente esplodere il post. A dire il vero abbiamo esaurito completamente tutte le parole che avevamo di lei. Anche in questa occasione, siamo rimasti senza parole e senza fiato.

Emily Ratajkowski da sogno: solo la mano copre le sue grazie

Come sempre, “emrata” sa sempre come colpire i fan e, anche in questa occasione, non si è fatta cogliere impreparata. Il suo ultimo post è stato preso d’assalto dai suoi followers, con numeri davvero impressionanti tra like e commenti. Emily Ratajkowski ancora una volta da spettacolo e ci regala l’ennesima perla sul suo profilo Instagram, con una serie di scatti dove solo la mano copre parte delle sue grazie. Tenetevi forte perché lo spettacolo è offerto dalla super modella che di certo, non ha bisogno di presentazioni: buona visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Ed eccola qui, sempre più incantevole ed in forma che mai. Una serie di scatti che rimarranno nella storia, per un contenuto decisamente di altissimo livello. Emily Ratajkowski ancora una volta ha fatto breccia nei nostri cuori grazie alla sua infinita bellezza. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere ma, anche in questa occasione, la super modella ha davvero superato ogni nostra aspettativa.