Fine estate col botto: il costume di Dayane Mello quasi non esiste

Impeccabile, travolgente, incredibilmente affascinante: Dayane Mello conquista tutti e il suo ultimo scatto e davvero da urlo.

Tre foto e un video, per un post che diventa rapidamente virale e che lascia i fan a bocca aperta. Poi i numeri, che testimoniano quanto sia seguita sui social la splendida Dayane Mello.

Mettendo insieme le due cose è lecito attendersi un boom rapido di commenti, che arrivano puntualmente e vanno tutti in una sola direzione. Complimenti, attestati di stima, sottolineature su quanto quel fascino sia potente. Lecito verrebbe da dire, perché fin dai suoi esordi in Italia la splendida brasiliana ha conquistato tutti facendo parlare di sé. Dai social alle presenze in tv, e ancora amori svelati dal gossip con personaggi famosi e programmi di successo.

Dalle presenze nei salotti tv fino ai reality show la sua carriera è stata piena di tappe importanti, e Dayane Mello ci ha sempre messo del suo, senza mai nascondersi. Ha mostrato il suo fascino, ma anche i lati forti e quelli più fragili del suo carattere. La sua vita è stata infatti piena di successi ma anche di episodi difficili, e la brasiliana non ha mai perso occasione per raccontarli, svelandosi al pubblico per quella che è davvero. Il resto lo fa quel volto affascinante, quella bellezza particolare che ha conquistato tutti, e che sui social tiene banco fra scatti da sogno e video pazzeschi.

Dayane Mello, galleria da sogno sui social

Fisico pazzesco, volto da modella, pose da sogno. Dayane Mello ha conquistato il pubblico italiano e gode di un seguito internazionale che emerge in maniera chiara nei commenti sulla sua pagina Instagram. La modella e showgirl infatti mostra le collaborazioni con i grandi brand, i suoi innumerevoli lavori, ma anche momenti della sua vita privata e quell’amicizia che in molti amano con Soleil Sorge.

Durante l’estate però è chiaro che gli scatti si trasformino in immagini da sogno. Merito di scollature abbondanti, di look pazzeschi, di costumi minimal che evidenziano quel fisico pazzesco, curatissimo ed elegante che ha fatto sognare non solo il Brasile ma anche gli italiani. I suoi followers crescono infatti a vista d’occhio e sono un milione e 200 mila.

In occasione dell’ultima galleria molti di loro hanno lasciato un like o un commento per sottolineare la potenza degli scatti. Il costume strettissimo infatti valorizza il suo fisico, il volto è come sempre seducente e infine arriva il video con la camminata in bikini che incolla i followers allo schermo. In poche ore le arrivano circa 1200 commenti dai connazionali ma anche da molti italiani che ormai la annoverano fra le donne più belle della tv. E a giudicare dagli scatti questo premio immaginario, ma molto importante, è di certo meritato.