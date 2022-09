Finalmente la svolta: a Casa Milan per il rinnovo, firma fino al 2026

In casa Milan si ragiona sul futuro, con uno sguardo anche alla questione rinnovi: la svolta per alcuni calciatori sta per arrivare.

Un Milan che vola sempre più in alto anche in campionato ed in Champions League. La squadra di Pioli ha battuto la Dinamo Zagabria per 3-1, prendendosi anche con forza, la leadership del girone. Ora però, testa al campionato con uno sguardo al futuro di quei calciatori che, nel breve periodo, potrebbero prendere decisione importanti per il futuro.

Un Milan che sul campo, vince e convince anche in Champions League. I rossoneri portano a casa i 3 grazie ad una grande prestazioni nei confronti di una squadra ben messa in campo. La squadra di Pioli passa in vantaggio sul finale del primo tempo. Gran lancio per Leao che viene atterrato in area (rimpallo che stava per favorire Tonali) ma l’arbitro fischia concedendo il penalty ai rossoneri. Dagli 11 metri, non sbaglia Giroud, al suo primo golin questa edizione della UEFA Champions League. Secondo tempo che inizia sulla falsa riga del primo, con il Milan che trova subito il gol del raddoppio con Saelemaekers. Reazione d’orgoglio da parte della Dinamo che accorcia le distanze grazie al gol di Orsic dopo una bella azione combinata con Petkovic. Il Milan però non si scompone ed al minuto 77 chiude i giochi fissando il punteggio sul 3-1 con Tommaso Pobega, al suo primo centro in Champions League: una gioia immensa per lui, cresciuto nelle giovanili del Milan. Pioli porta a casa e la testa del girone. Ora però, l’attenzione si sposta alla sfida di Domenica contro il Napoli, con uno sguardo rivolto anche al futuro. Presto ci saranno novità anche sul fronte rinnovi, con alcuni elementi della rosa che stanno per prendere le loro rispettive decisioni.

Milan, svolta rinnovi: la nuova proprietà ha già chiarito alcune posizioni

Un Milan che deve fare i conti col ko contro il Napoli con un sguardo rivolto al futuro. La dirigenza rossonera vuole procedere e andare avanti dopo l’annuncio dei rinnovi di Tomori e Tonali. Segnali incoraggianti su questo aspetto, con la trattativa per il rinnovo di Kalulu che avanza spendita verso una conclusione più che positiva. Come sottolineato anche da Maldini, il rinnovo del difensore francese è una priorità del Milan per poter garantire un futuro importante alla retroguardia rossonera.

Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare dunque la firma sul nuovo contratto che, legherà Kalulu ed il Milan fino al 2026, mentre al calciatore un consistente adeguamento dello stipendio fino a 3 milioni di euro. Decisivi invece, saranno i contatti nei prossimi giorni con i rispettivi agenti di Leao e Bennacer. Entrambi, hanno un contratto che scadrà nel 2024. Una situazione contrattuale che non lascia di certo tranquilli i tifosi del Milan. Dirigenza che, assieme alla nuova proprietà, sta gettando le basi per un futuro ancor più roseo per la squadra campione d’Italia.