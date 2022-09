Carolina Stramare in bianco e nero è piccante: sguardo penetrante

Volto in primo piano, fisico stellare, occhi che parlano: Carolina Stramare incolla tutti allo schermo su Instagram.

Il suo successo è in netta crescita, non conosce battute d’arresto, anzi, fa registrare numeri che testimoniano quanto gli italiani si siano accorti di lei.

Ci ha messo davvero poco ad entrare nel cuore degli italiani. La sua vittoria a Miss Italia nel 2019 è stata infatti accolta con il sorriso per una bellezza che ha sbaragliato la concorrenza e resta fra le vincitrici del concorso più belle di sempre. La bellissima ligure infatti ha dimostrato di essere elegante, versatile, capace non solo di essere preziosa e stupenda in passerella ma anche in tv. Capelli suri, occhi chiari, un fisico pazzesco e da modella per la giovane nata a Genova nel 1999 la cui carriera adesso è letteralmente esplosa.

Dopo gli studi al Liceo e il diploma, ha affrontato le prime esperienze per entrare nel mondo dello spettacolo. La chiamata giusta è arrivata dal concorso di bellezza per eccellenza in Italia. E la Stramare non ha fallito. Da quel momento in poi i successi si sono moltiplicati, le chiamate in arrivo sono diventate tantissime, e anche tv e social hanno conosciuto una bellezze pazzesca.

Carolina Stramare: gli ultimi scatti incolla i fan ai social

Senza freni e soprattutto con la voglia di mostrarsi in maniera naturale ai fan che ormai la riempiono di complimenti. Ad ogni scatto Carolina Stramare conquista, e ogni foto si trasforma in un dibattito social in cui i followers di tutta Italia continuano a riempirla di complimenti. “Sei la più bella”, e ancora “Ecco la miss più bella della storia”, ma anche “Inimitabile”.

La Stramare continua a colpire sui social e registra i suoi numeri, sempre in netta crescita. La sua pagina sfiora infatti i 500 mila followers che durante l’estate hanno potuto vedere un po’ di tutto. Bikini strettissimi e molto colorati, foto in intimo, primi piani pazzeschi o scatti bollenti in spiaggia e scollature pazzesche. Un delirio social verrebbe da dire, che ora si arricchisce di due nuove istantanee in cui l’effetto wow è nuovamente garantito.

La splendida ligure infatti regala un primo piano del suo volto. I capelli scuri, quegli occhi chiari ed espressivi non passano inosservati, e l’effetto in bianco e nero rende tutto più potente, affascinante e ammaliante. Poi le sue forme generose che la rendono molto amata e una popolarità in costante aumento. lo testimoniano i numeri, ma anche la sfida che alcuni utenti lanciano. “Provate a trovare una donna più bella di lei?” si legge. In effetti, a giudicare dagli scatti, il compito è davvero arduo.