Nikita Pelizon senza reggiseno: tutti restano a bocca aperta

Nikita Pelizon ci delizia, ancora una volta, con un contenuto di altissimo livello che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Tanto è vero che i suoi follower non potevano fare altro che rimanere a bocca aperta per quello che hanno visto. Stesso discorso vale anche per noi della redazione.

Se invece voi lettori di ‘Calciopolis’ non avete ancora visto il suo ultimo contenuto (e soprattutto non avete ancora capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siamo arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che vi stravolgerà completamente la giornata. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha un tantino esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi.

Nikita Pelizon, il reggiseno dov’è?

In molti si saranno accorti, specialmente in questi giorni, che è iniziata la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip‘. Il programma che va in onda su Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Tra i partecipanti in questa nuova avventura spunta anche il nome di Nikita Pelizon. Una grandissima novità visto che l’influencer è pronta a regalare spettacolo ed intende restare nella casa più spiata di Italia per molto tempo ed arrivare lontano. Da come avete ben potuto capire, infatti, il suo profilo social viene gestito direttamente dal suo staff mentre lei è impegnata a Cinecittà. E’ stata pubblicata una foto di lei mentre era in vacanza e si apprestava a bere un cocktail che, dinanzi alla sua presenza, è diventato inevitabilmente bollente. Per non parlare del suo reggiseno che non c’è minimamente. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Quello che indossa non può assolutamente essere un costume visto che riesce a coprire davvero molto poco. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Nikita Pelizon, quello non può essere un costume – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e seducente come non mai. E’ sempre l’ora dell’aperitivo per la nostra Nikita che ci ha regalato un contenuto di altissimo livello. Quel filo di trucco che, in questi casi, non deve assolutamente mai mancare. Un costume che mette in evidenza il suo straordinario lato ‘A’ che non può passare inosservato. Una immagine che bisogna vedere e rivedere con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Semplicemente da applausi, inutile aggiungere altro.