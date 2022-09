Antonella Fiordelisi, casa del GF Vip già rovente: che visione

Se eravate in attesa di qualche scatto bollente o di immagini che testimoniano il fascino di Antonella Fiordelisi siete già accontentati: che foto dal Gf Vip!

Ci avremmo scommesso, e in qualche modo lo abbiamo già scritto qualche giorno fa puntando sul successo nella scelta di Alfonso Signorini. La sua decisione di portare al Gf Vip Antonella Fiordelisi è stata infatti molto lungimirante.

Il padrone di casa è stato convinto di certo da quel fascino clamoroso, dai numeri social che testimoniano il suo seguito, ma anche dalla grinta da agonista di una atleta che da giovanissima vinse premi importantissimi e internazionali nella scherma, prima di dedicarsi ad altre strade. Lo ha ribadito lei stessa nella casa, affermando che la sua vocazione per la moda e lo spettacolo erano importanti e sentiva di seguire quel sogno che porta al mondo spettacolo.

La Fioredelisi lo ha fatto, e alla prima trasmissione in tv fece già parlare di quel fascino pazzesco. Da corteggiatrice a Temptation Island fu infatti capace di far perdere la testa a Francesco Chiofalo, e i due si frequentarono anche dopo il programma. Nacque una storia poi naufragata, che diede però ancora più seguito alla splendida influencer. Ora la Fiordelisi ha varcato la porta della casa più spiata d’Italia, e alcuni scatti hanno già fatto impazzire il pubblico.

I fan sono già in estasi: Antonella Fiordelisi conquista tutti al Gf Vip

Prime scelte fatte al GfVip. Non solo nelle amicizie, nelle chiacchierate, in quei compagni che i vipponi desiderano portare avanti nel loro percorso. Ciò che colpisce sono i look scelti per le prime giornate e Antonella Fiordelisi ha conquistato tutti. Nella serata dell’ingresso in casa ha strappato con sensi con una scollatura pazzesca, uno spacco profondo e un fisico incredibile.

Nella giornata successiva, quella in cui i concorrenti hanno esplorato la casa, e per così dire si sono messi comodi, l’influencer campana non ha no tradito le attese. Pantaloncino cortissimo, canottiera chiara e trasparenze ben evidenti sono state notate sui social dall’attento pubblico. La Fiordelisi ha quindi già fatto centro, e per fascino non è seconda a nessuno.

A fare impazzire i followers sono però i contenuti offerti da una pagina Instagram che in questa fase chiaramente non è gestita dalla Fiordelisi in prima persona, ma dalla quale arrivano contenuti da sogno. I fan hanno potuto quindi apprezzare i primi video dal Gf Vip, quella camminata travolgente, e poi altre foto nei momenti di relax e nelle prime ore da protagonista. Di certo, c’è da scommetterci, il percorso della influencer sarà ricco di “regali” per chi da tempo la segue e la ama, e già sui social la spinge sempre più in avanti sperando che la sua esperienza possa arrivare fino alla fine.