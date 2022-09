Nuovo arrivo in casa Roma: colpo messo a segno per gennaio

Un nuovo arrivo in casa Roma: i giallorossi piazzano prima di tutti il colpo per Gennaio, assicurandosi un gran talento.

Inizio di stagione con qualche dubbio di troppo in casa Roma nonostante il mercato da top club. La squadra allenata da Mourinho però, si è già proiettata con fiducia verso il mercato di riparazione. A Gennaio, oltre alle cessioni di Coric e Vina, in entrata è stato piazzato il colpo tutto “nordico”, anticipando la concorrenza di tante squadra italiane ed inglese.

Ennesima battuta d’arresto per la Roma che, nonostante una campagna acquisti da “Champions”, i giallorossi faticano a trovare continuità di gioco e risultati in campionato ed in Europa League. Siamo solo all’inizio di quella che si prospetta una stagione ricca di appuntamenti, con la Roma che, dopo la sosta, dovrà ripartire dalla sconfitta contro l’Atalanta. Domenica è arrivata la terza sconfitta nel giro di poco più di 2 settimane per la Roma che, dopo le batoste contro Udinese e Ludogorets, perde ancora in campionato contro l’Atalanta. Basta il gol di Scalvini per regalare i 3 punti ai bergamaschi, nonostante una Roma molto più in palla ma altrettanto sprecona. Sosta che servirà a Mourinho per riportare calma intorno all’ambiente giallorosso e per fare le prime valutazioni in vista del mercato di Gennaio, dove la Roma ha già piazzato un colpo.

Roma, il colpo è servito: primo acquisto del mercato di Gennaio

Le ultime prestazioni sono suonate come un vero e proprio campanello d’allarme in casa Roma. Lo sa bene il club che ha fatto parecchi sforzi durante il mercato estivo e lo sa anche lo stesso Mourinho che, non può essere contenuto delle ultime partite disputate dalla sua Roma. La sosta servirà a dirigenza e staff per fare le prime valutazioni anche in vista del mercato di Gennaio. I giallorossi, oltre alle cessioni di Vina e Coric, hanno già colpito in entrata. Stando infatti alle ultime di mercato, la Roma ha chiuso l’acquisto a parametro zero di Ola Solbakken, attaccante norvegese del Bodo Glimt.

Mercato della Roma che dunque non si ferma, con i giallorossi che piazzano il colpo Solbakken, con la speranza che il calciatore possa già essere a disposizione prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Roma che pensa anche alle cessioni di Vina e Coric, totalmente fuori dal progetto Mourinho. Per loro, rimangono le opzioni Turchia e Svizzera, con la speranza da parte dei giallorossi di liberarli a titolo definitivo anche per poter alleggerire il monte ingaggi.