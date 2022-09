Agustina Gandolfo esagera con la minigonna: lady Lautaro rovente

Agustina Gandolfo spregiudicata come sempre nei suoi scatti su Instagram, lady Lautaro Martinez non si smentisce mai: che fascino

Nel mondo delle bellezze che gravitano attorno al calcio, Agustina Gandolfo è senza dubbio una di coloro che negli ultimi anni ha raccolto più successo sui social. La compagna di vita di Lautaro Martinez è diventata una delle wags più ammirate di tutta la Serie A, e non soltanto.

Agustina Gandolfo da favola, lady Lautaro a un passo da un traguardo ambizioso

26 anni, lady Lautaro è vicina a tagliare un traguardo considerevole. A breve, sfonderà il muro del milione di followers su Instagram. Non ci si può sorprendere, del resto, guardando i suoi scatti. Agustina alterna immagini dove passa momenti preziosi con la sua famiglia, vale a dire con Lautaro e la piccola Nina, figlia della coppia nata un anno e mezzo fa, e altre in cui sfodera tutto il suo fascino clamoroso. Che nel cuore dei tifosi dell’Inter ha ormai soppiantato quello di Wanda Nara. Oltretutto, in questi anni, Agustina si è fatta particolarmente benvolere dall’ambiente, dichiarando a più riprese di trovarsi meravigliosamente a Milano, dove ha seguito Lautaro dall’Argentina senza esitare. E se l’attaccante ha firmato un lungo contratto fino al 2026 per ribadire la sua voglia di essere parte della storia nerazzurri, Agustina ha altrettanto manifestato la sua voglia di mettere radici nel capoluogo milanese, con l’acquisto di un ristorante a Brera. La famiglia Martinez raccoglie applausi costanti, in particolar modo sui social è Agustina a spopolare sempre più. In estate, ha postato alcuni tra gli scatti più seducenti di sempre, con pose in costume da urlo. E non si smentisce nemmeno in quest’ultimo caso.

Agustina Gandolfo, il total black è una passione irrefrenabile: dettagli in vista che fanno innamorare i fan

Come i fan di lunga data hanno potuto notare, Agustina adora il look total black. E quello nell’ultimo scatto è di una sensualità clamorosa. Giacca di pelle che scivola dalle spalle, scoprendo un top aderentissimo con una scollatura ben visibile al di sotto. E con una minigonna cortissima che accende la fantasia e la passione dei followers. Il suo sguardo magnetico e il suo sorriso malizioso fanno il resto e colpiscono dritto al cuore. Ancora una volta, Agustina fa centro, e non può che raccogliere consensi a profusione sotto forma di like e commenti da ogni dove. Amatissima in patria, ma anche in Italia ormai una stella di prima grandezza.