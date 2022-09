Raffaella Fico, la scollatura è profondissima: lato A in vista

Seducente, elegante, incredibilmente travolgente: Raffaella Fico con una foto incolla i fan agli schermi. Che spettacolo!

Se l’allenamento di qualche giorno fa, postato da noi in un video in arrivo proprio dalla sua pagina Instagram, vi ha lasciato a bocca aperta, di certo non avete viso gli ultimi scatti in arrivo da Raffaella Fico.

La showgirl ci ha deliziati con un nuovo ed emozionante post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte dei fan ma anche da parte nostra. In molti chiedevano un nuovo contenuto nella pagina social, una istantanea che mettesse in mostra la bellezza e il fascino di una donna che fin dagli esordi ha stupito tutti. Quella splendida napoletana che da giovanissima fece il suo esordio al Grande Fratello lasciando il segno, di strada ne ha fatta.

Grandi programmi, esperienza importanti nel mondo dello spettacolo e in molte trasmissioni, ma anche amori vip, e una splendida figlia avuta dal rapporto con Mario Balotelli che è la sua più grande vittoria. Inevitabile quindi per lei arrivare a numeri di grande spessore anche sui social. Raffaella Fico incassa like, molti commenti, e i suoi numeri decollano. Il motivo? Basta guardare uno degli ultimi post regalati ai suoi followers.

Raffaella Fico, fisico statuario

Il suo nome è molto famoso ed è legato soprattutto per la relazione avuta con Mario Balotelli, con il quale continua ad avere alcuni battibecchi ma anche un riavvicinamento per amore della figlia. Raffaella è infatti una donna decisa, spesso pronta a dire la sua senza timore e senza mai tirarsi indietro nei dibattiti. Lo ha mostrato nei talk ai quali ha preso parte, ma anche nella doppia esperienza al Grande Fratello. Nella passata stagione la Fico non fu fortunatissima, fu eliminata, ma il suo seguito non si è mai fermato.

Dalle collaborazioni con i grandi brand agli scatti, passando per i momenti di relax e per le vacanze, vissute fra bikini e spiagge da sogno, arrivano veri e propri regali ai fan che non possono fare a meno di mettere un like o di commentare. La storia infatti si ripete sempre, anche per via dei contenuti magnifici, e anche in occasione dell’ultimo post è arrivato un nuovo delirio.

Raffaella Fico si mostra in primo piano e ciò che emerge è fantastico. Capelli ricci, sguardo ammaliante e seducente, una scollatura profonda che rende tutto più accattivante e che spinge la community a commentare senza sosta ciò che arriva. Raffaella Fico, in sostanza, vince sempre, e basta dare un’occhiata a video e foto per rendersi conto di quanto il suo fascino non ha mai conosciuto battute d’arresto.