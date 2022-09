Eva Padlock sdraiata con l’intimo piccante: fuori di seno

Dall’Italia con furore, e con scatti che travolgono la community: Eva Padlock manda in til i social con una foto che va solo ammirata.

Bisognerebbe utilizzare poche parole e far parlare solo le immagini, lasciando a voi i commenti su ciò che vedete e che noi abbiamo scelto di inserire qui.

Quando si parla di Eva Padlock infatti i social si bloccano, e se la splendida influencer si trova in Italia, e mostra anche le bellezze del nostro paese, tutto si trasforma in una galleria da sogno regalata ai followers. Per certe cose infatti non servirebbero parole e parlano le immagini. Dai piatti postati alle bellezze naturali e poi alla foto in intimo sul letto.

Eva Padlock si trova infatti in Sicilia ed ha regalato una galleria in molti scatti con una vera e propria chicca che non poteva passare inosservata. L’effetto wow è garantito ogni volta che nella sua pagina arrivano scatti, ma questa volta siamo al cospetto di un contenuto ancora più forte. Del resto la Padlock ci ha abituati a mostrarsi in bikini, in intimo, e quelle forme che l’hanno resa famosissima sono sempre pronte a far restare i fan a bocca aperta.

Eva Padlock sul letto è clamorosa

Partita come ombrellina molto amata dal pubblico, e poi andata avanti con una popolarità decollata sui social. Non poteva essere altrimenti, perché Eva Padlock posta continuamente scatti che incollano allo schermo e lo fa con un ritmo pazzesco. Anche le ultime foto hanno incassato commenti entusiastici da parte dei circa 2 milioni di followers che ammirano contenuti da sogno dalla Sicilia.

Accanto alle bellezze dei luoghi visitati, ai piatti tipici e alle tante foto che l’hanno lasciata a bocca aperta, arriva poi una istantanea cha lascia invece i fan senza parole. Eva Padlock sul letto infatti sceglie solo l’intimo bianco per mostrarsi alla community. Dopo il video con le trasparenze e il perizoma, che ha incassato una valanga di commenti, arriva quindi un nuovo scatto clamoroso.

La Padlock concede ai suoi followers un sorriso di quelli che travolgono tutti, ma quelle forme esplosive, quella sensualità e quella capacita di sedurre provocando il pubblico le hanno garantito un seguito incredibile. I commenti però si fermano davanti alle immagini, e scorrendo fra quelle nel profilo della Padlock diventa quasi impossibile decidere quale sia la più bella. L’ultima però entra di diritto nelle migliori, su questo anche i fan hanno pochissimi dubbi.