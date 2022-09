Barcellona, addio a Sergio Busquets: il sostituto arriva dalla Serie A

Una vita con questa maglia: per Sergio Busquets, questa sarà la sua ultima stagione in blaugrana. Barça a caccia del sostituto.

Il Barcellona e Sergio Busquets si diranno addio al termine della stagione. Una vita passata a vestire i colori blaugrana, con il catalano pronto ad una nuova avventura in MLS. Il Barça è a caccia del suo sostituto, con l’ultima idea proveniente dal nostro campionato.

Dal 2008 ad oggi, sono ben 685 le presenze collezionate in tutte le competizioni con la maglia del Barcellona. Una vita passata a vestire la maglia blaugrana: dal Barça di Guardiola a quello di Luis Henrique, sempre da protagonista assieme ad altre 2 icone del calcio spagnolo e mondiale. Per il Barcellona e per la Spagna ha rappresentato tutto nel mondo del calcio, in ruolo in cui spesso, quasi nessuno ne dà importanza. Eppure, Sergio Busquets è, tutt’ora, il migliore nel suo ruolo, capace di orchestrare la squadra con tanta classe e comandare tutto i reparti nei movimenti. Un calciatore totale, con una bacheca ricca di trofei tra il Mondiale vinto nel 2010 con la sua Spagna, 3 Champions League vinte con il suo Barcellona, senza poi dimenticare 8 campionati vinti e 7 Coppe del Rey. La lista di riconoscimenti sportivi personali e di squadra è pressoché infinita ma, allo stesso, fanno capire quanto Sergio Busquets abbia dato al mondo del calcio. Il Barcellona però, ha bisogno di forze “fresche”, con i giovani Gavi e Pedri già alla ribalta, facendo valere le loro più grandi qualità. Per Busquets, al termine della stagione, inizierà una nuova vita in MLS, mentre il Barcellona è alla ricerca del sostituto (sempre s’è esiste).

Barcellona, addio Busquets: blaugrana alla ricerca del sostituto

Ottimo inizio di stagione da parte del Barça di Xavi che, tranne il pareggio contro il Rayo Vallecano, insegue il Real Madrid imbattuto il Liga. Campionato spagnolo che si preannuncia scoppiante, con Xavi che insegue Ancelotti, dandosi appuntamento il 16 Ottobre al Santiago Bernabeu per il primo ‘clasico‘ della stagione. Barcellona che però, pensa anche al mercato, dato che Sergio Busquets dirà addio al termine della stagione. La dirigenza blaugrana è alla ricerca del “sostituto”, con diverse idee che provengono dall’Italia. Da Milinkovic Savic a Marcelo Brozovic, il Barça sta sondando tutte le possibili opzioni che il mercato può offrire. L’idea tutta “italiana” rimane, con i blaugrana che hanno mostrato interesse verso Jorginho, cui contratto con il Chelsea scadrà a Giugno del 2023.

Barcellona che guarda anche in Spagna, dove piace tanto il mediano della Real Sociedad Zubimendi. Difficile invece l’ipotesi Verratti o Rodri del Manchester City, designato da tutti come l’erede perfetto di Sergio Busquets. Altra priorità però in casa Barcellona, è il rinnovo di Frenkie De Jong, con l’olandese che ha tutte le intenzione di rimanere in maglia blaugrana. Insomma, tanto lavora per la dirigenza blaugrana in ottica mercato dato il compito complicatissimo di trovare un degno sostituto di Busquets.