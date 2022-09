Ruggeri, Cremaschi e Brambilla: tre al prezzo di uno, da infarto – FOTO

Probabilmente uno dei vostri sogni si è realizzato. A cosa ci stiamo riferendo? Ad unico scatto che vede tre delizie del nostro programma televisivo tutte insieme: Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi e Francesca Brambilla mandano completamente in tilt i loro follower di Instagram con un post semplicemente da urlo – FOTO

Se il loro obiettivo era quello di mandarci completamente in tilt allora non possiamo fare altro che darle completamente ragione. Il loro contenuto è decisamente di altissimo livello. Da guardare con molta cautela e soprattutto con tutta l’attenzione di questo mondo. Se pensate che tutto questo fosse irrealizzabile vi state sbagliando completamente di grosso. Ancora qualche attimo di pazienza e poi potrete vedere questo loro nuovo capolavoro che veramente merita di essere osservato con molta attenzione. Buona visione.

Ruggeri, Cremaschi e Brambilla: tre in un colpo solo

Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi e Francesca Brambilla riunite insieme in un’unica foto. Le avete mai viste tutte quante insieme? Sicuramente no. Non vi preoccupate perché questa è la vostra giornata fortunata dove vedrete davvero un qualcosa di veramente unico ed eccezionale. Ovviamente è impossibile non conoscerle visto che stiamo parlando delle tre protagoniste del programma più seguito dagli italiani come ‘Avanti Un Altro‘, condotto da Paolo Bonolis e con la partecipazione di Luca Laurenti. Sono una vera e propria icona della televisione. Tanto è vero che i loro account social vengono seguiti da moltissime persone che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte loro. Poi, come un fulmine a ciel sereno, arriva quella notizia-bomba che vi stravolgerà sicuramente la giornata. Siete pronte per vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Ruggeri, Cremaschi e Brambilla: semplicemente incantevoli – FOTO

Ed eccole qui, tutte insieme appassionatamente con un look uno più bello dell’altro. Pantalone di tuta bianco con bordo verde per la nostra Francesca che ci delizia con un top ed una scollatura da urlo (con tanto di bacio). Per non parlare della Cremaschi con un pantalone di tuta (questa volta nero) ed una felpa che le arriva fin sopra gli addominali. Ed in conclusione la fantastica Claudia che ci delizia con degli stivali neri ed un vestito bianco fin troppo corto che mette in evidenza le sue straordinarie gambe e non solo. Da rimanere senza fiato.