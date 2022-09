Federica Panicucci, vestito bollente: fisico da ventenne

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione. Ovviamente stiamo parlando Federica Panicucci che ci ha deliziato, nuovamente, con un post che non sta davvero né in cielo e né in terra e che merita di essere visionato con la massima attenzione

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Se non avete ancora visto il suo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto.

Federica Panicucci, questa volta hai davvero esagerato

Anche questa volta non possiamo fare altro che complimentarci con lei per averci regalato un nuovo e delizioso contenuto che ha pubblicato su Instagram. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. In questa ultima estate si è fatta notare con dei post a dir poco bollenti. Lo sta facendo anche in vista dell’inizio della stagione autunnale. I suoi contenuti sono davvero di altissimo livello e non possono passare assolutamente inosservati. Proprio come l’ultimo che sta raccogliendo il successo che merita. Basti pensare che noi della redazione, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo che sta per iniziare.

Federica Panicucci, fisico sublime: vestito troppo aderente – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Un fisico che definire “perfetto” è assolutamente troppo poco. Dei tacchi così intriganti e vertiginosi che non possono assolutamente passare inosservati. Delle gambe che sembrano quasi non finiscano mai ed un vestito così aderente e stretto al punto giusto che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un lato ‘A’ a dir poco fantastico e delle forme che definire straordinarie è assolutamente troppo poco. Aspettando la prossima foto ci godiamo, ancora una volta, quest’ultima, che ci ha fatto davvero emozionare. Semplicemente da applausi, nulla da aggiungere.