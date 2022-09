Juventus, il nuovo difensore arriva dalla Serie A, che colpo

In casa bianconera si ragiona in ottica mercato di riparazione: la dirigenza pensa al colpo di prospettiva direttamente dalla Serie A.

Pausa per le nazionali arrivata al momento giusto. In casa Juventus non si placano le critiche contro chi, vuole a tutti costi l’esonero di Massimiliano Allegri. Tempo dunque di primi bilanci e ragionamenti sul futuro, con un pensiero rivolto al mercato di Gennaio, dove spunta un’idea direttamente dalla Serie A per rafforzare il reparto difensivo.

Inizio di stagione a dir poco deludente da parte della squadra di Massimiliano Allegri che, nonostante gli importanti investimenti fatti durante il mercato estivo, fin qui non stanno raccogliendo i risultati sperati. Ad oggi, la Vecchia Signora sta conducendo un pessimo andamento sia in campionato che in Champions League, con la qualificazione agli ottavi di finale a forte rischio. La Juventus, onde evitare di compromettere definitivamente gli ambiziosi obiettivi stagionali, è quindi obbligata a ripartire quanto prima possibile. L’occasione giusta sarà proprio nel prossimo turno di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium il Bologna di Thiago Motta. La dirigenza della Juventus, anche in occasione di questa sosta per le nazionali, ragiona anche sulle possibili mosse da fare nella prossima sessione di calciomercato. A Gennaio, occhi puntanti sulla difesa, con un’idea che spunta direttamente dalla Serie A per rafforzare il reparto difensivo bianconero.

Juventus, primi pensieri rivolti al mercato di Gennaio: ecco l’idea per rafforzare la difesa

Juventus che, oltre a fare i conti sul possibile esonero di Allegri, pensa a possibili mosse in occasione del mercato di Gennaio. Dopo l’arrivo di Gatti, che non gode della fiducia del tecnico, ed il rendimento altalenante di Bonucci, la Juventus studia il colpo in difesa direttamente dalla Serie A. Tra i profili seguiti dalla società bianconera ma non solo, c’è il difensore centrale classe 2000 Jakub Kivior. Di proprietà dello Spezia, il difensore polacco fin qui sta conducendo una grandissima stagione. Tante le qualità del ragazzo che, può giocare in quale ruolo tra difesa e mediana, a 3 oppure a 4.

Tutti pazzi per Kiwior, difensore e all’occorrenza anche mediano dello Spezia. Classe 2000, fin qui è una delle sorprese della squadra di Gotti. Le ottime prestazioni in campionato hanno attratto l’attenzione da parte dei club italiani ma non solo. Juventus e Milan su tutte, sono le più interessate in Italia, mentre all’esterno occhi puntati da parte del West Ham. Insomma, il ragazzo ha tutte le carte in regola per poter continuare a sorprendere assieme al suo Spezia, mentre i più importanti club italiani ed inglesi continuano ad osservarne le sue qualità.