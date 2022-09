Federica Masolin, che gonna sul palco: ruba la scena allo spettacolo

Impeccabile, bravissima, incredibilmente affascinante: Federica Masolin non smette mai di stupire e gli ultimi scatti lo testimoniano.

La abbiamo ammirata in Olanda con un look da sogno e quella capacità pazzesca e naturale di raccontare il mondo dei motori agli italiani.

Il tutto si è ripetuto a Monza, e la Masolin per tutti è diventata la vera regina del Gp d’Italia. Anche in quella occasione fra look magnetici, la puntualità negli interventi e la facilità nel trasportare dal circuito alla tv le emozioni, la splendida giornalista ha fatto nuovamente centro, facendo incetta di complimenti sui social. La sensazione è quindi che appena i motori sono tornati ad accendersi, i fan italiani hanno trovato un altro valido motivo per seguire la Formula 1.

La musica infatti non cambia mai: Verstappen domina, la Ferrari soffre e insegue, i tifosi si infuriano, e la a Masolin è lì, come le altre certezze, a raccontare con precisione e grandissima bravura ciò che accade. Il resto lo fanno i suoi look e quel sorriso naturale e splendido che la rende ormai una delle giornaliste più amate dagli italiani che attendono con ansia ogni appuntamento con i motori.

Federica Masolin impeccabile sul palco

I fan la adorano, non perdono occasione per farle complimenti fin dalle prime avventure della splendida giornalista Sky. Fra programmi in studio, una quantità incredibile di esperienze da inviata in pista, e interviste ai grandi protagonisti dei motori, Federica Masolin continua a stupire. Si è imposta nel mondo dei motori con grandissima professionalità, ma soprattutto con quella passione che accomuna lei a tutti gli amanti della Formula 1.

Quel seguito nato in maniera naturale, si è quindi trasformato in un grandissimo seguito sui social. Se in occasione del Gp di Monza sono arrivate foto in minigonna rosa, poi con un abito rosso pazzesco, e sorrisi accattivanti per i suoi followers, da una delle tante pagine di fan arriva una nuova galleria che testimonia tutto il suo fascino.

Dal palco di Trento, in occasione della quinta edizione del Festival dello Sport, la giornalista ha incontrato Pierluigi Pardo e Gigi Buffon, e con la solita impeccabile puntualità ha posto domane precise, e ha incarnato tutti dal palco. Look pazzesco, vestito blu, e quelle armi che non passano inosservate. La bravura da apprezzata giornalista e quell’eleganza che di certo è stata determinante nella sua carriera sono infatti ben visibili anche ai circa 700mila followers su Instagram. I fan apprezzano, ma del resto è difficile non seguire una delle giornaliste poi amate in Italia.