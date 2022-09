Elisabetta Gregoraci, il reggiseno dov’è? Sotto la giacca il nulla

Anche in questa occasione Elisabetta Gregoraci non ha affatto deluso le aspettative. Un qualcosa che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Guardare per credere il suo ultimo post a dir poco incantevole – FOTO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche con ottimi risultati. Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci delizia con un contenuto del genere, ma in questa occasione si è veramente superata. Basti pensare che noi della redazione siamo rimasti, ancora una volta, senza parole dinanzi a questo suo ennesimo capolavoro. Da alzarci tutti quanti in piedi ed applaudirla fino allo sfinimento.

Elisabetta Gregoraci, sotto la giacca il nulla assoluto

La nativa di Soverato continua a sorprendere tutti quanti noi con uno scatto a dir poco fantastico. Un post che non poteva assolutamente passare inosservato dinanzi agli occhi dei suoi follower. Immaginate la scena: mentre state scrollando il vostro cellulare vi trovate dinanzi al suo ultimo post. Rimanete completamente immobili e senza fiato. Se pensate che stiamo esagerando è solamente perché non avete ancora visto questa sua opera d’arte che sta raccogliendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’altissimo numero di “like” che sta continuando a ricevere. Basti pensare che, con il passare delle ore, la cifra sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mai mancare. Siete pronti per vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi un vero e proprio spettacolo che vi svolterà sicuramente la giornata. Buona visione a tutti quanti voi.

Elisabetta Gregoraci, del reggiseno nessuna traccia: tutti a bocca aperta – FOTO

Occhiali da sole in bella vista ed un completo che le dona perfettamente. Notate qualcosa di strano sotto la giacca? Niente? Esattamente la parola che in questo caso c’entra: il nulla. Un lato ‘A’ che è libero. Completamente libero dal reggiseno. Anche se, di quest’ultimo, nessuno ne ha la traccia. Un fisico semplicemente sublime e fantastico al punto giusto. Da rimanere completamente imbambolati. Non si tratterebbe della prima volta, ma qui signori siamo ad un livello altissimo.