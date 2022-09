Wands Nara, tutto troppo aderente: il lato ‘B’ è ipnotico

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che complimentarci con lei per l’ennesima emozione che ci ha regalato. Ovviamente dal suo profilo ufficiale di Instagram dove ha postato una serie di immagini che non potevano assolutamente passare inosservate.

A dire il vero non è stato neanche troppo difficile quale scegliere. Non che le altre non meritassero: ci mancherebbe altro, non stiamo dicendo assolutamente questo. La scelta è caduta subito su una che veramente vi lascerà senza fiato. Non si tratterebbe della prima volta che si verifica in questa occasione, ma qui siamo arrivati a dei livelli decisamente illegali. Si tratta di una ottima notizia, non vi dovete assolutamente preoccupare. Siete pronti per visionare il tutto? Allora iniziate a mettervi già comodi per lo spettacolo.

Wanda Nara, questa volta ha davvero esagerato

Da quando lei ed il suo compagno, il calciatore Mauro Icardi, si sono trasferiti in Turchia il paese è diventato decisamente più bollente. Chissà perché, anche se la risposta noi la conosciamo eccome. Il classe ’93 è diventato il nuovo centravanti del Galatasaray, con l’obiettivo di vincere il campionato che manca da un bel po’ di anni. I tifosi turchi sono entusiasti del suo arrivo, ma anche della sua compagna che ha sempre il suo perché. E ci mancherebbe altro. Proprio di Wanda Nara, però, adesso dobbiamo parlare e soprattutto del suo ultimo post che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Ovviamente ci stiamo riferendo a coloro che non hanno visto ancora nulla del genere e che, molto probabilmente, non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando. Ve lo spieghiamo in maniera breve ed efficace: avete mai visto un leggins così aderente da mandare completamente fuori di testa? Noi sì e, a dire il vero, ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Adesso, però, basta con le chiacchiere e visioniamo tutti quanti insieme il suo ultimo capolavoro.

Wanda Nara, il lato ‘B’ è illegale: da rimanere senza parole – FOTO

Un contenuto davvero di altissimo livello e che toglie completamente il respiro. Tanto è vero che sono arrivati anche i complimenti da parte della sorella Zaira per questo post da urlo. Non serve aggiungere altro rispetto a quello che abbiamo già detto in precedenza: un lato ‘B’ a dir poco illegale ed un pantalone così aderente che ci manda in tilt.