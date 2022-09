Annalisa, copertina illegale: bikini bagnato, l’occhio cade proprio lì

Annalisa ci regala una nuova perla che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non quello di visionare attentamente questo capolavoro a dir poco fantastico – FOTO

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e lo ha fatto anche con ottimi risultati. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui siamo davvero a dei livelli altissimi. Tutti quanti noi (almeno per quelli che hanno visto il tutto) non possono fare altro che alzarsi tutti quanti in piedi per complimentarsi con la fantastica attaccante che veramente sa sempre come deliziarci con i suoi post da urlo. Buona visione.

Tutti quanti in piedi per Annalisa Scarrone

In realtà noi non siamo assolutamente sorpresi da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di decisamente illegale e che merita davvero molto. Come ha riportato la stessa cantante si tratta della copertina del suo nuovo album che sarà sicuramente un successo. In realtà, però, ci vogliamo soffermare proprio sul look che la stessa ci ha donato e che non poteva assolutamente passare inosservato. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è decisamente superata. Adesso, però, basta con queste chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Il nostro consiglio è quello di non prendere alcun tipo di impegno in questo momento visto che sarete impegnati a guardare la sua ultima opera d’arte. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare tranquilli: quello che vi aspetta è un qualcosa che definire “magico” è assolutamente troppo poco.

Annalisa Scarrone, bikini tutto bagnato: scatto illegale – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai e con un look semplicemente fantastico. Capelli bagnati e trucco che si scioglie, per non parlare del suo bikini nero che non passa inosservato. Il tatuaggio posizionato proprio lì al centro ci manda completamente fuori di testa. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non possiamo fare altro che complimentarci con lei per questa perla che ci ha donato ancora una volta.