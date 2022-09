Shaila Gatta, allenamento devastante: tutto troppo corto, da infarto VIDEO

Un allenamento devastante e allo stesso tempo bollente quello che ci ha regalato la fantastica Shaila Gatta. In realtà non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala un contenuto del genere visto che, già in altre occasioni, ci ha fatto vedere le sue gesta da ballerine e soprattutto il suo work-out da sballo – VIDEO

Soprattutto in questa estate, sia in Puglia che in Kenya, ci ha fatto vedere le sue straordinarie mosse a dir poco incredibili. Ovviamente oltre ad un fisico a dir poco incantevole e che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Siete curiosi di conoscere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e di vedere il suo ultimo post che merita davvero di essere visto con la massima attenzione e con tutta la cautela di questo mondo. Buona visione a tutti quanti voi.

Shaila Gatta, semplicemente incantevole

Ancora un altro grandissimo post che porta la firma da parte dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘. Come tutti hanno ben saputo non vedremo più la nativa di Aversa fare stacchi e ballare su uno dei banconi più famosi del nostro paese. Il programma di Antonio Ricci ha voluto rivoluzionare (come fa sempre del resto) la coppia delle veline. E’ stato veramente un piacere guardare lei e la sua compagna ed amica farci compagnia nel tg satirico più seguito in Italia. Questo, però, non è assolutamente un addio visto che la nostra Shaila la vedremo con molto piacere sul suo canale ufficiale di Instagram dove posta delle nuove opere d’arti che meritano davvero tanto. Proprio come l’ultimo che sta ricevendo il successo che merita. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione come se piovessero. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Curiosi? Allora aprite bene i vostri occhi e godetevi questo filmato.

Shaila Gatta, movenze da urlo: forme stratosferiche – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Zarino (@zarino)

In questa occasione è in compagnia per via dell’allenamento, ma inevitabilmente i nostri occhi sono concentrati esclusivamente su di lei come dovrebbe essere. Un look decisamente troppo corto (non si tratta affatto di una cattiva notizia) e che, allo stesso tempo, mette in evidenza le sue straordinarie forme che non potevano assolutamente passare inosservate. Semplicemente spettacolare, non c’è altro da aggiungere in merito. Tutti quanti in piedi per lei.