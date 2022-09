Nikita Pelizon, gonna cortissima e visione paradisiaca

Nonostante in questo momento sia impegnata nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, lo staff di Nikita Pelizon non vuole assolutamente deludere i follower della nota influencer ed hanno deciso di pubblicare un nuovo post che merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi – FOTO

A dire il vero noi della redazione siamo rimasti, ancora una volta, letteralmente senza parole per quello che ci ha regalato. Un contenuto che merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Curiosi di vedere il tutto? Allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per poter osservare il suo meraviglioso spettacolo.

Nikita Pelizon, da rimanere senza fiato

Da come avranno notato molti di voi la nostra Nikita sta affrontando una nuova esperienza. E’ stata scelta, infatti, come concorrente per l’ennesima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ovviamente i suoi fan e tutti quanti noi non possiamo assolutamente perdere appuntamento ogni qualvolta che va in onda la trasmissione ma solamente con uno scopo: quello di vedere lei e le emozioni che ci regala. Fino a questo momento si sta comportando davvero molto bene. Non è assolutamente un mistero. Adesso, però, parliamo del suo ultimo post che lo staff ha gentilmente pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram. Saranno loro a prendersi cura della sua pagina nella sua assenza dai social. Ovviamente anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Da rimanere senza fiato e soprattutto senza parole. Pronti per lo spettacolo? Allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi ed osservare il tutto.

Nikita Pelizon, questa volta hai davvero esagerato – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole come non mai. La gonna super cortissima non poteva assolutamente passare inosservata ai nostri occhi. L’apertura delle gambe si fa decisamente sempre più pericolosa. Un abito decisamente giovanile (e non potrebbe essere altrimenti). Quella borsa, posizionata al centro, copre il resto. Non è affatto un mistero che questo post sta raggiungendo il successo che merita: tantissimi, infatti, sono i “like” che sta ricevendo. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Non possiamo fare altro che alzarci tutti in piedi e complimentarci con lei.