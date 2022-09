Inter, Lukaku è la ‘carta’ per il colpo di gennaio

L’Inter ragiona ai possibili affari da mettere a segno a gennaio, tramite Lukaku può arrivare un acquisto importante per i nerazzurri

Un inizio di stagione in chiaroscuro per l’Inter, che ha chiuso il primo ciclo stagionale con uno score di 5 vittorie e 4 sconfitte. Tra campionato e Champions League, il rendimento dei nerazzurri e i relativi risultati sono stati particolarmente altalenanti e c’è una tendenza da invertire con decisione.

Inter, Marotta studia le mosse per gennaio: caccia a colpi low cost

E’ una Inter che del resto ha tra gli obiettivi quello di puntare al titolo in Serie A e di fare bella figura in Europa, provando, se possibile, a migliorare il percorso dello scorso anno, quando i nerazzurri si fermarono agli ottavi di finale. Le qualità alla rosa a disposizione di Inzaghi non mancano, il tecnico è chiamato a fare di più e a fare in modo che l’efficacia sul terreno di gioco aumenti. Per i recenti risultati, l’allenatore è stato messo in discussione (perse 4 delle ultime 7 gare disputate), la società gli ha ribadito la fiducia e intende trasmettergli serenità per lavorare al meglio. A lui si chiedono risultati diversi nel secondo ciclo stagionale, quello che con dodici gare (otto in campionato e quattro in Champions) porterà alla lunga pausa per il Mondiale. A quel punto, quasi l’intero girone d’andata e la prima fase di Champions saranno in archivio e sarà possibile tracciare un primo bilancio. L’Inter crede comunque nella possibilità di proseguire in maniera soddisfacente con Inzaghi e Marotta non a caso ragiona già sulle mosse di mercato per gennaio. La rosa è stata rinforzata rispetto allo scorso anno, ma qualcosa da migliorare c’è ancora. Non si possono pianificare spese folli, ma qualche operazione low cost è possibile.

Inter, canale aperto con il Chelsea: dopo l’affare Lukaku, asse per Ziyech

Occhio al nome di Hakim Ziyech, che torna caldo per l’Inter. I nerazzurri si lanciano in un ‘derby’ a distanza, sul mercato, con il Milan, che il marocchino l’ha inseguito a lungo. L’ex Ajax, al Chelsea, non ha confermato le premesse con cui è arrivato. Anzi, con Tuchel il rapporto è andato peggiorando. E con Potter la situazione non sembra destinata a cambiare. Secondo ‘Fichajes.net’, l’Inter pensa alla possibilità di una cessione in prestito. Il Chelsea, dal canto suo, visti i buoni rapporti con i nerazzurri derivati dall’affare Lukaku, può acconsentire, per risolversi un ‘problema’.