Raffaella Fico straripante a letto: scollatura e gambe in primo piano

Elegante, seducente, sorridente: il resto lo fa una posa che rende Raffaella Fico pazzesca sul letto. Che galleria per la showgirl.

Può una giovane sconosciuta conquistare gli italiani in poche ore dalla prima apparizione davanti agli schermi tv?

Se quella bellezza mediterranea mette in mostra fascino, una bellezza magnetica, e un carattere determinante, la risposta è affermativa. Raffaella Fico al suo esordio da giovanissima al Grande Fratello ci mise pochissimo a scatenare la caccia ai segreti, ai dettagli della sua vita privata e alle curiosità. Quella splendida donna campana, con i capelli scuri e lo sguardo accattivante, restò nella casa senza sapere ciò che sarebbe accaduto al termine della sua esperienza nel programma.

Subito dopo infatti la sua carriera incassò un vero e proprio boom. Copertine dei tabloid più venduti d’Italia, richiesta dal mondo della moda, programmi tv che la intervistavano per conosocere qualcosa in più della sua vita privata. Poi le trasmissioni, tante, in cui mostrava quel fascino travolgente, e ancora i flirt con personaggi famosi. La storia con Balotelli fece parlare tutta Italia, la nascita della splendida figlia fu raccontata in lungo in largo così come la separazione dall’attaccante e le accuse reciproche. Quella giovane donna che fece capolino nella casa più spiata d’Italia oggi è una showgirl di grande successo, e la sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto.

Raffaella Fico a letto è maestra di seduzione

Al Grande Fratello Raffaella Fico è tornata nella edizione della passata stagione. La sua esperienza è durata poco, ma anche in quel caso il suo carattere forte fece discutere pubblico e opinionisti. Il resto lo fecero i look travolgenti, quel fisico pazzesco e quella capacità di sedurre che emerge anche nella sua pagina Instagram.

Anche di recente infatti la showgirl campana ha mostrato bikini da sogno, allenamenti in abiti strettissimi che evidenziano la sua silhouette impeccabile, e poi quello sguardo ammaliante che fa sempre colpo sugli italiani. Sono quasi 700 mila i followers in una pagina Instagram in cui arrivano di frequente scatti travolgenti, e di recente la Fico ha fatto di nuovo centro con una galleria in tre istantanee sul letto.

Abito nero cortissimo, posa da diva, scollatura pazzesca e sorriso incredibile mentre passa la mano fra i capelli e lascia tutti a bocca aperta. La foto è replicata in un’altra posa, poi in bianco e nero, ma le reazioni vanno tutte in una sola direzione. Raffaella Fico travolge la community e incassa valanghe di reazioni e quasi 400 commenti. Risponde Ainett Stephens, fa lo stesso Francesca Cipriani, arriva la reazione anche di Mario Balotelli che incassa un bacio dalla Fico. Un successo, ma sono le foto a chiarire il motivo di un successo continua per una donna semplicemente bellissima.