Inter, scambio col Chelsea pronto: big assoluto per Lukaku

Intreccio di mercato tra il Chelsea e l’Inter per l’eventuale riscatto di Lukaku: ecco la carta che sbloccherebbe la situazione.

Tempo di riorganizzarsi e di fare il punto della situazione per l’Inter di Simone Inzaghi. La stagione fin qui, è deludente, con la dirigenza che però ha rinnovato la fiducia del tecnico, mentre sul mercato, si pensa già al futuro, con il riscatto di Lukaku che si intreccia con il futuro di un altro componente della rosa nerazzurra.

Con i primi pensieri rivolti anche al mercato di Gennaio, l’Inter dovrà rimboccarsi le maniche e riprendere la sua corsa in Campionato. La sosta delle nazionali è arrivata giusto in tempo per i nerazzurri, reduci da un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. La dirigenza, assieme allo staff tecnico, ha potuto tirare le somme, con un pensiero rivolto anche al mercato di Gennaio. L’ultima partita prima della pausa di certo, ha lasciato qualche malumore all’interno della dirigenza, con alcune scelte durante il match che hanno lasciato perplessi tifosi e addetti. Poche le cose da salvare in questa prima parte di stagione della squadra di Inzaghi, con il mese di Settembre da incubo con 3 sconfitte tra campionato e Champions. Una sconfitta più che meritata quella contro l’Udinese, con i friulani più cinici sotto porta, bravi a capitalizzare le numerose occasioni create. La pausa per le gare di Nations League è arrivata al momento giusto per Inzaghi che, dovrà rivedere qualcosa in vista del match contro la Roma. Una partita decisiva, uno scontro diretto a tutti gli effetti per l’Europa da vincere a tutti i costi per presentarsi al match casalingo contro il Barcellona in perfetta forma.

Inter, la carta per il riscatto di Lukaku: ecco la mossa dei nerazzurri

Inter che pensa al mercato di Gennaio e, soprattutto, in vista del 2023. Tra i tanti contratti in scadenza tra prestiti e non, la situazione legata al futuro di Romelu Lukaku è pressoché incerta. Stando però a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, la carta che potrebbe sbloccare questa situazione è quella di Denzel Dumfries. Un vero e proprio intreccio di mercato, con il Chelsea che punta forte l’esterno olandese.

Il Chelsea dunque, per rafforzare la fascia destra, pensa appunto all’olandese, creando così un intreccio di mercato. L’Inter punta al prolungamento del prestito di Romelu Lukaku per poi prendere l’attaccante a titolo definitivo a cifre più contenute. Ecco che da qui, spunta questa possibilità di un possibile scambio, in modo tale che i nerazzurri possano puntare sul belga per i prossimi anni. Gli inglesi puntano ad avere un corsia preferenziale per Dumfries, considerando che anche altri club potrebbero muoversi per l’olandese.