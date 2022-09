Elisa De Panicis: “Che notte”, visione bollente e tutti di stucco

Se il suo obiettivo è quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo dire solamente una cosa: ci è riuscita e lo ha fatto anche alla grande e con ottimi risultati. Tutti quanti in piedi per il suo nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita. Guardare per credere se avete ancora dei dubbi – FOTO

Non possiamo fare altro che rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. La classe ’92 è un continuo di “emozioni” che ci mandano in tilt. Lo dimostra il suo ultimo capolavoro che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram e che sta raccogliendo il successo che merita. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui si è veramente superata. Anche in questa occasione ci fa vedere la sua versione “aderente” e “leopardata” che merita di essere visionata con molta attenzione.

Elisa De Panicis, visione bollente: che forme stratosferiche

Non è assolutamente un mistero il fatto che la famosa cantante sta ottenendo una pioggia importantissima di “like” da parte dei suoi follower. Senza dimenticare, ovviamente, i commenti di approvazione che in questi casi non devono assolutamente mai mancare. Tutto questo è la nostra Elisa De Panicis che non smette mai di stupirci. D’altronde non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere. Non è affatto una sorpresa visto che continua a farlo. Anche in questa versione a dir poco bollente e allo stesso tempo paradisiaca. Un completo “leopardato” che ci ha mandato in totale confusione. Sicuramente a noi della redazione che ancora ci dobbiamo riprendere da quello che abbiamo visto. La stessa cosa vale anche per i suoi fan che non potevano credere ai loro occhi. Siete curiosi di vedere il tutto? Allora mettetevi comodi e godetevi la sua ultima opera d’arte che merita e non poco.

Elisa De Panicis, questa volta ha esagerato: tutta troppo aderente FOTO

Cos’altro mai possiamo dire in merito? Assolutamente nulla di quello che già non abbiamo riportato in altre occasioni. Anche Guendalina Canessa non ha potuto fare altro che inchinarsi e lasciare un “cuoricino” di approvazione dopo aver visto questo capolavoro. La versione “leopardata” colpisce ancora. Ma qui ha davvero esagerato visto che è decisamente tutta aderente, segno del fatto che le sue forme sono davvero in bella vista e colpiscono ancora una volta tutti quanti noi.