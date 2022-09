Elisabetta Canalis stesa a letto solo con calze e tacchi

Stacco di coscia imponente ed una camicia trasparente: a letto, Elisabetta Canalis fa impazzire tutti con il suo ultimo contenuto.

C’è poco da fare, anche in questa occasione, Elisabetta Canalis non si smentisce mai e, con un nuovo contenuto sul suo profilo Instagram, ha mandato in tilt il social. Non smette mai di sorprendere la splendida showgirl, con il suo ultimo contenuto che sta facendo il pieno di like e commenti, uno spettacolo mai visto.

Un contenuto che non ha bisogno di spiegazioni. Un post che tutti quanti i suoi followers aspettavano con ansia; un successo davvero che non ha eguali e che non vediamo l’ora di mostrarvi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo andando a trattare, rimanete comodi, poiché siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Di certo però, non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione, la Canalis si è decisamente superata, con un post che sta avendo un successo a dir poco clamoroso. Innumerevoli sono stati i suoi contenuti durante questa ultima estate, dove ci ha regalato vere e proprie perle di assoluto livello e che dobbiamo per forza di cose custodire con molta calma ed estrema cura. Ogni volta la bellissima Elisabetta riesce a fare breccia nei nostri cuori, proprio come in questa occasione.

Elisabetta Canalis da sogno a Parigi: tacchi e camicia trasparente per un look da capogiro

Ogni qual volta posta un suo contenuto, il risultato non può che essere sempre lo stesso, con l’obiettivo di mandarci completamente fuori di testa. Anche in questa occasione, Elisabetta Canalis è riuscita a raggiungere tale obiettivo, con il suo ultimo post che sta raggiungendo numeri pazzeschi tra like e commenti d’approvazione. Un vero e proprio spettacolo della natura, con una serie di scatti con tanto di video in allegato che stanno facendo letteralmente ammattire i followers. Un contenuto che stiamo per mostrarvi, quindi mettetevi comodi e restate soprattutto calmi: ecco a voi, l’ultimo post targato Elisabetta Canalis, buona visione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

C’è poco da fare, anche in questa occasione, ‘littlecrumb_’ è riuscita nell’intento di lasciarci senza parole e senza fiato. Uno spettacolo pressoché iconico, con la showgirl che ci regala una serie di scatti ed un video di altissimo livello. Sul letto, con una camicia trasparente con tanto di tacchi, per un stacco di coscia imponente. Una serata tutta francese in quel di Parigi, dove Elisabetta Canalis anche qui, dimostra la sua smisurata bellezza, con un fascino che non ha eguali.