Diletta Leotta, la canottiera è larga e va fuori di seno

Anche in questa occasione ha deciso di mandare tutti quanti noi decisamente senza parole e soprattutto senza fiato. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo ed entusiasmante capolavoro che porta la firma di Diletta Leotta che sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi follower nella maniera più incredibile possibile

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che confermare questa teoria. L’ultimo post che ha pubblicato direttamente dal suo account ufficiale Instagram sta raggiungendo il successo che merita. Ovviamente ci riferiamo al fatto che sta ricevendo una quantità incredibile di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti quanti i suoi fan che non stavano aspettando altro se non quello di visionare un vero e proprio capolavoro che non poteva passare inosservato.

Diletta Leotta, da rimanere senza parole: questa volta esagera

Oramai non è più una piacevole sorpresa, ma una importantissima conferma. Diletta Leotta continua a deliziarci, ancora una volta, con un post che definire “incantevole” è assolutamente troppo poco. Direttamente da ‘Radio Deejay‘, un altro dei posti in cui lavora, ci ha regalato un’altra perla delle sue che arriva dal suo account ufficiale di Instagram. Noi della redazione continuiamo a rimanere senza parole per quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa di veramente incredibile e che merita decisamente molto. Il titolo non è assolutamente ingannevole: potete stare fin troppo tranquilli. Da quando è stato pubblicato online sta avendo un grandissimo successo. Oramai sui social network non si sta parlando d’altro se non di questa opera d’arte. Siete pronti per visionare anche voi questo contenuto? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi per osservare, molto attentamente (e con tutta la cautela di questo mondo), il capolavoro che ci ha donato.

Diletta Leotta, la canottiera è troppo larga: del reggiseno nessuna traccia – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sorridente ed incantevole come non mai. Ovviamente l’occhio non può non cadere su quella sua canottiera larga e che lascia intravedere un bel po’ di cose. In molti avranno notato che sotto alla maglia non c’è assolutamente nulla. Del reggiseno nessuna traccia. Una immagine sicuramente non adatta ai deboli di cuore. Per non parlare del suo jeans completamente aderente e che mette in risalto il suo lato ‘B’ assolutamente da favola. Non possiamo fare altro che alzarci in piedi e complimentarci con lei.