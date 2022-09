Elisa De Panicis leopardata e trasparente: si vede tutto

La galleria lascia poco all’immaginazione, la potenza delle foto è pazzesca: Elisa De Panicis colpisce ancora.

Star del web? Sarebbe riduttivo, perché quando si parla di Elisa De Panicis un dato è ormai evidente e gioca a suo favore

Ballerina, musicista, cantante e ancora modella influencer, volto tv. Un vero e proprio uragano, che fin dagli inizi ha fatto battere il cuore agli italiani e non solo. Lei è un fiume in piena, e dalla sua pagina Instagram continua a presentate i suoi progetti, i lavori, gli scatti e i video che arrivano a sconvolgere una base di fan in costante fermento e sempre in attesa di nuovi contenuti.

Lei infatti ha sempre stupito e continua a farlo in una carriera in costante fermento. Dai reality in Spagna ai lavori da ballerina, fino alle canzoni e ad Afrodite, album uscito recentemente, la splendida modella ha sempre trovato il modo di fare parlare di se con idee molto brillanti. Lo ha fatto anche di recente, e quella galleria arriva come una conferma della sua bellezza e della voglia di stupire.

La De Panicis incanta tutti, scatti da sogno

Se i bikini clamorosi di una estate pazzesca non vi sono bastati, e quel video in un locale con un vestito totalmente trasparente vi ha spinto a cercare altri contenuti simili, Elisa De Panicis con un nuovo post vi darà grandi soddisfazioni. Lei è maestra nello stuzzicare i followers, nel mostrare qualcosa in più rendendosi travolgente, provocante e ammaliante.

Lo ha fatto nuovamente con una galleria in cui l’abito accende l’entusiasmo e stuzzica la fantasia. Poi quel volto seducente e ammaliante fa il resto, e i followers come spesso accade restano a bocca aperta e iniziano a commentare ciò che vedono. Cuori, like, complimenti di ogni tipo, ma del resto quel vestito porta tutti a lasciare una frase sulla pagina Instagram, ed è naturale guardando lo scatto che la reazione sia questa.

Fra le tante copertine, i video dei suoi lavori, e gli scatti nei momenti privati di relax, è difficile scegliere quale sia il più bello. Dopo aver visto l’ultimo però possiamo affermare che di certo il regalo fatto ai fan rientra fra i migliori degli ultimi mesi. Trasparenze e pose di profilo incollano allo schermo, la sensualità è pazzesca e noi abbiamo scelto solo una foto, ma tutta la galleria resta una perla di quelle assolutamente da ammirare.