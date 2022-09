La buonanotte di Wanda Nara è esagerata: tacchi e spacco clamorosi

Wanda Nara bollente con il suo ultimo contenuto: una buonanotte da sogno per tutti i suoi followers per un post esplosivo.

Una Wanda Nara sempre più esplosiva con il suo account Instagram. L’ultimo contenuto pubblicato dalla modella argentina, presso d’assalto dai fan, sta raggiungendo numeri davvero impressionanti. La splendida lady Icardi non perde mai occasione di lasciarci senza parole e, soprattutto, senza fiato.

Il fascino della modella argentina non tramonta mai e, anche in questa occasione, ha sorpreso tutti con un post davvero esplosivo. Di certo, Wanda Nara non ha bisogno di presentazioni ed ad ogni suo contenuto, il numero di like e commenti è sempre più grande. La showgirl e imprenditrice argentina riesce sempre a sorprendere per bellezza e sensualità, con forme decisamente esplosive, entrate ormai nell’immaginario collettivo e che la rendono la regina indiscussa dei social. Sicuramente, Wanda è una delle celebrità più famose al mondo su Instagram, soprattutto dopo aver superato il muro dei 15 milioni di followers. In questo periodo, tornata in TV, sta dando il meglio di sé, mettendo in mostra look sempre più selvaggi ed esplosivi. Siamo ormai fin troppo abituati ai suoi scatti clamorosi che, ci accompagnano praticamente da anni. Soprattutto durante l’estate, grazie ai suoi scatti social, è riuscita a ribadire più volte la sua straordinaria bellezza. Quasi ogni giorno, ultimamente, offre prospettive da capogiro. Se qualcuno si chiedeva quale sarebbe potuta essere la sua reazione dopo la rottura con Mauro Icardi, pare definitiva questa volta, diremmo che non possono esserci equivoci. Come prevedibile, Wanda si pone davanti agli sguardi dei fan a modo suo, sempre a testa alta. Pienamente coinvolta nella sua nuova avventura televisiva in Argentina, come giudice del programma ‘Quien es la mascara‘, in cui sta sfoderando outfit sempre più ammalianti.

Wanda Nara esplosiva: una buonanotte da sogno per i followers

Più di una volta abbiamo ribadito la straordinaria bellezza di Wanda Nara (e non che ce ne fosse bisogno). Anche in questa occasione, la splendida modella argentina ha dato dimostrazione della sua bellezza e del suo fascino con un nuovo contenuto di assoluto prestigio. Una cosa che non può letteralmente passare inosservato, per uno spettacolo iconico e che sta raggiungendo un successo senza precedenti. Una buonanotte così bollente per la gioia di tutti i followers. Anche questa volta, Wanda ha fatto centro con un video spettacolare, buona visione.

Un abito bianco stretto che rende ancor più sinuose le forme straordinarie di Wanda Nara. Uno spettacolo iconico, per un video che sta raccogliendo tutte le attenzioni del caso, con like e commenti a non finire. Un successo senza precedenti, con la bellissima modella argentina che ci lascia ancora una volta di stucco augurandoci una buonanotte da sogno.