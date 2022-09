Monica Bertini, scatto devastante: bikini illegale, il perizoma ancora di più

Monica Bertini sa sempre come emozionare i suoi follower di Instagram con uno scatto che merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro. Lo spettacolo è più che assicurato: guardare per credere con i vostri occhi. Buona visione a tutti quanti voi – FOTO

Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere da quando la protagonista è la nativa di Parma. Questa volta, però, possiamo confermare che il suo scatto è un qualcosa di veramente incredibile ed al limite dell’illegale. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo non vi preoccupate perché ci penserà direttamente lei a sbalordirci con un contenuto davvero di altissimo livello. Per lei l’estate non è affatto finita: semplicemente devastante.

Monica Bertini, questa volta hai superato il limite

Sia chiaro: si tratta di una fantastica notizia, ci mancherebbe altro. Approfittando della pausa dei campionati nazionali la fantastica giornalista di ‘SportMediaset‘ si sta godendo qualche giorno di meritato relax in quel di Formentera. L’isola spagnola, mai come in questa stagione, ha avuto il piacere e l’onore di accogliere tantissime ragazze che fanno parte della nostra speciale rubrica. Direttamente da una barca ci ha mostrato tutto il suo splendore. Tanto è vero che anche l’amica e collega Eleonora Boi non ha potuto fare altro che approvare il tutto lasciandole un bel “like“. Stesso discorso vale anche per i suoi follower che non potevano fare diversamente. C’è anche chi ha voluto lasciarle un bel commento per lo spettacolo che ha offerto. Siete curiosi di conoscere la sua ultima opera d’arte? Allora non vi resta che rimanere qui con noi per visionare il suo spettacolo.

Monica Bertini, semplicemente incantevole: il perizoma è solo un filo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai la nostra Monica che si sta godendo ancora qualche giornata di sole all’estero. Un bikini che non poteva assolutamente passare inosservato ed un fisico da favola. Forme straordinarie che meritano di essere osservate con la massima attenzione da tutti quanti noi. Un bikini che non riesce a contenere il suo lato ‘A’ ed un perizoma che sembra solamente un filo. Gambe incrociate pronte per essere viste da tutti. Il cielo ed il mare azzurro fanno sicuramente la loro parte, ma la protagonista assoluta è solamente lei.