La Nations League regala il Mondiale: Italia, devi crederci

Roberto Mancini ha una serie di buoni motivi per tentare l’assalto alla Nations League: c’è in palio il Mondiale, ma non solo.

C’è una final four da vincere, per tanti motivi, alcuni chiarissimi, altri dai quali dipende il futuro di Mancini e non solo.

Dopo le due grandi partite con Inghilterra e Ungheria, che hanno permesso agli azzurri di aggiudicarsi un girone di ferro, resteranno gli ultimi impegni per provare ad alzare un trofeo che vale molto. Non solo per gli almanacchi, ma per una serie di conquiste più che importanti, soprattutto per chi, come l’Italia, è reduce dalla doppia delusione delle mancate qualificazioni ai Mondiali.

Nulla di immediato sia ben chiaro, perché chi si aggiudica la Nations League porta a casa nell’immediato solo un trofeo di quasi 8 kili per 70 centimetri di altezza. La Federazione invece si aggiudica 4,5 milioni di euro, mentre chi arriva secondo ne porta a casa uno in meno, il bronzo vale due milioni e mezzo di euro, e il quarto posto, che l’Italia ha già messo in tasca come obiettivo minimo, vale un milione e mezzo. Sono altre le cose che contano però per Mancini. In primo luogo il valore di una vittoria, che in questa fase alzerebbe il morale e regalerebbe fiducia all’ambiente, ma anche per alcuni privilegi che sarebbero fondamentali.

Nations League: ecco perché l’Italia deve vincerla

Nell’immediato una vittoria garantirebbe all’Italia solo una nuovo volto, sia nella credibilità da parte delle altre federazioni che per i propri tifosi. A lungo andare però i privilegi per la federazione e per Mancini sarebbero molto importanti. Chi vince la Nations League infatti gode di un particolare beneficio in vista delle qualificazioni all’Europeo.

Insieme alle altre tre qualificate in Nations League, l’Italia potrebbe inserite in un girone di qualificazione con meno squadre. Non solo, perché anche in caso di mancato accesso ad Europei o Mondiali, le nazionali potrebbero godere di una sorta di wild card molto importante. Tradotto, se l’Italia non dovesse qualificarsi al prossimo Mondiale, verrebbe di fatto inserita nei playoff grazie al posizionamento in questa edizione della Nations League.

Ci sarebbe poi un terzo passaggio da non sottovalutare ed è tutto nel ranking, che sarebbe per chi avanza nella competizione in netta crescita e quindi potrebbe valere la possibilità di essere inseriti come teste di serie nei sorteggi per le qualificazioni a Mondiali ed Europei. Tanti buoni motivi quindi per crederci, ma il primo è per regalare alla nazione un grandissimo successo.