Ludovica Pagani, gamba in fuorigioco e lato ‘A’ prorompente

Ludovica Pagani sa sempre come sorprendere i suoi follower di Instagram con degli scatti ai limiti dell’illegale. Proprio come quest’ultimo che ha pubblicato direttamente dal suo account ufficiale e che sta ricevendo il successo che merita. Un qualcosa di veramente incredibile e che non poteva passare inosservato FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una gioia per i vostri occhi e soprattutto per i nostri. In particolar modo quelli della nostra redazione che, a dire il vero, si deve ancora riprendere da quello che hanno appena visto. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo attendete ancora qualche altro rigo per poter visionare il tutto. Una vera e propria opera d’arte, su questo non ci sono altri termini in merito. Buona visione

Ludovica Pagani, scatto mozzafiato: questa volta esagera

Questa volta ha veramente esagerato. Ovviamente non si tratta affatto di una cattiva notizia, ci mancherebbe altro. Anzi, ben vengano immagini del genere da parte di una delle influencer più seguite non solamente nel nostro paese ma in tutto il mondo. Il suo ultimo scatti non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita: una pioggia di “like” da parte dei suoi follower che non si potevano perdere affatto questo incedibile contenuto. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, in questi casi, non possono assolutamente mai mancare. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate attendendo da un bel po’. Mettete da parte tutto quello che state facendo e soprattutto annullate ogni vostro tipo di impegno visto che sarete un bel po’ impegnati.

Ludovica Pagani, lato ‘A’ devastante: lo spacco della gamba è illegale – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole ed affascinante come non mai. Un lato ‘A’ che veramente è incantevole e prorompente al punto giusto. Il suo top sembra che stia per esplodere da un momento all’altro. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. Per non parlare di quella coscia destra che fuoriesce dalla sua gonna e va nettamente in fuorigioco per la gioia di tutti quanti noi. Sguardo intenso e provocante come non mai. Quel filo di trucco che, in questi casi, non guasta e si va a comandare su Instagram.