Federica Nargi, lo zoom rivela il dettaglio piccante

Anche in questa occasione possiamo confermare che Federica Nargi ha veramente esagerato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questo caso ha veramente superato il limite. Non si tratta affatto di una cattiva notizia, potete stare fin troppo tranquilli a dire il vero.

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande e con ottimi risultati. Basti pensare che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un contenuto del genere non poteva assolutamente essere messo da parte. Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire questa opera d’arte. Concentrate bene le vostre pupille che stanno per vedere un qualcosa di magnifico. Buona visione.

Federica Nargi, da rimanere senza parole: che scatto

Già in questa ultima estate ci ha deliziato con degli scatti che non potevano assolutamente passare inosservati. Dei bikini che erano considerati dei veri e propri gioielli. Per non parlare del suo fisico semplicemente da urlo. Questa volta, però, ha voluto veramente esagerare e lo ha fatto nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Ovviamente con un nuovo ed incantevole post che merita di essere visonato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Inutile ribadire il fatto che lo stesso sta raccogliendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? Al numero dei “cuoricini” che sta continuando a ricevere. Tra questi troviamo anche quello dell’amica ed ex collega Costanza Caracciolo e di molte altre ancora che fanno parte di questa nostra speciale rubrica. Adesso, però, bando alle ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti boi stavate aspettando da un bel po’ di tempo.

Federica Nargi, visione paradisiaca: zoom obbligatorio – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole che mai. Un fisico e delle forme che non hanno affatto bisogno di essere commentate né altro. Quel filo di trucco che in questi casi non dove assolutamente mai mancare e che allo stesso tempo ci fa completamente impazzire. Un lato ‘A’ che definire “prorompente” è assolutamente troppo poco. Il suo sguardo è concentrato altrove, mentre il nostro su un punto fisso. In questi casi lo zoom è assolutamente obbligatorio, non potrebbe essere altrimenti. Semplicemente spettacolare, nulla da aggiungere.