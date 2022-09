Samira Lui, spacco e scollatura profondissimi: che visione

Samira Lui più bollente che mai sfoggia un look davvero selvaggio: vestito stretto e scollatura profonda per una visione spaziale.

Un post davvero esemplare e che di certo, non poteva proprio passare inosservato. Ancora una volta, Samira Lui regala gioie ed emozioni con un post di assoluto prestigio. Il suo ultimo contenuto è stato letteralmente preso d’assalto da i suoi followers che, a suon di like e commenti, rendono il post ancor più prestigioso, uno spettacolo davvero di livello.

La modella riesce sempre a regalare emozioni uniche con i suoi scatti social. Ultimo contenuto da sogno da parte della “professoressa”, ruolo che occupa nel noto programma televisivo “l’Eredità“, che non lascia scampo ai suoi fan. Un video davvero esplosivo, con i followers che hanno preso d’assalto il post. Classe 1998, Samira Lui può essere considerata a tutti gli effetti una vera e propria “gemella” di Sara Croce. Le due modelle non solo condividono l’anno di nascita ma, anche la carriera televisiva. Entrambe hanno partecipato a ‘Miss Italia’ nel 2017. Il concorso di bellezza ha letteralmente segnato una svolta piuttosto importante alla carriera delle due che, si sono poi ritrovate rivali dato che Sara Croce è diventata la “bonas” del programma Mediaset “Avanti un altro”. Samira però, grazie anche alla partecipazione al programma in onda sulla Rai, sta accrescendo sempre più la sua fama.

Samira Lui da sogno: video “selvaggio” per un look che fa impazzire i followers

Samira Lui può già contare in un vasto seguito sui suoi account social. La modella friulana, di origini senegalese, sta iniziando ad accrescere sempre più la sua fanbase, con oltre 76 mila followers. Un seguito che, come detto, è in continua crescita, grazie anche alla quantità di contenuti che quotidianamente posta sul suo account Instagram. Post molto più che apprezzati da parte dei followers, sempre numerosi quando c’è da cliccare sul tasto “mi piace” oppure per lasciare un commento positivo. Proprio come in questo suo ultimo contenuto, la modella mette in mostra tutto il suo fascino con un video a dir poco clamoroso, con un look selvaggio e che regala gioie ed emozioni ai suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samira Lui (@samiraluiofficial)

Un video che non ha certo bisogno di presentazioni, con Samira Lui assoluta protagonista di questo suo ultimo capolavoro. Un look selvaggio, con un vestito stretto che risalta le sue straordinarie forme. La splendida modella continua ad accrescere il suo seguito grazie anche al suo immenso fascino.