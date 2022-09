Decisione a sorpresa: un punto di penalizzazione in classifica, cambia tutto

La decisone arriva come un fulmine a ciel sereno: non era mai accaduto, ora il club medita su eventuali azioni in risposta alla penalizzazione.

Un punto in meno, che complica una classifica già delicata dopo un inizio di campionato difficile. La scelta era per certi versi inattesa, perché la sensazione era che per punire quanto accaduto sarebbero state prese altre decisioni.

La virata è stata invece netta, quasi a voler giudicare e di fatto punire in maniera esemplare quanto accaduto per evitare che nuovi episodi simili possano verificarsi. Ecco quindi che oltre al danno si aggiunge la beffa. Quella partita che la squadra di casa ha perso in maniera netta fra le mura amiche, proprio contro una diretta concorrente per la salvezza, si è trasformata in una mazzata ancora più pesante.

I padroni di casa, dopo aver incassato un pesantissimo 3-0 davanti al proprio pubblico in un match senza storia, incassano la decisone da parte del comitato disciplinare, che ora rende la situazione in classifica ancora più complicata.

Un punto in meno: ecco la decisione che lascia tutti a bocca aperta

I tifosi sono a bocca aperta e commentano sui social network un vero e proprio caso. Si tratta infatti di una punizione esemplare che può rappresentare un precedente molto importante per dare sicurezza agli stadi. In Ligue 1 infatti il Brest ha incassato la sanzione di un punto di penalizzazione con la pena sospesa e con due partite a porte chiuse a seguito degli incidenti durante la partita contro lo Strasburgo del 4 settembre.

Durante la partita sugli spalti i tifosi hanno dato vita ad alcuni atteggiamenti che hanno scatenato tensioni. La decisone è stata quindi presa e annunciata giovedì dal comitato disciplinare della LFP. Per effetto di tali decisioni, il Brest, penultimo con soli 5 punti in campionato, potrebbe quindi scivolare in ultima posizione.

Resta da capire quindi quale sarà la decisione del club. Dopo aver incassato uno 0-3 in casa dallo Strasburgo rischia di pagare con un prezzo ancora più caro una partita in cui ha giocato alla pari con gli avversari ma è stato punito in maniera pesante. Intanto i tifosi provano a capire quali potrebbero essere i risvolti per evitare che una stagione già partita male possa diventare ancora più complicata.