Sofia Vergara più aggressiva di un leopardo: scollatura bollente

Oramai è diventato un vero e proprio appuntamento fisso quello nostro e dei suoi fan che non aspettano altro che vedere un post firmato dalla fantastica Sofia Vergara. Anche in questa occasione ci ha regalato un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra: da guardare con tutta la cautela di questo mondo

Davvero non sappiamo più cos’altro dire in merito a quello che l’attrice ci ha appena regalato. Da rimanere senza fiato: se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta da fare che una cosa. Ci riferiamo al fatto che dovete mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare visto che, anche in questa occasione, ha superato davvero le aspettative. Anzi, ha decisamente esagerato: ovviamente per la gioia di tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Pronti per visionare il suo ultimo spettacolo? Buona visione – FOTO

Sofia Vergara, questa volta hai davvero esagerato

Non esiste un “selfie” se non c’è come protagonista Sofia Vergara, Anche questa volta, come riportato in precedenza, non ha per nulla deluso le aspettative. Il suo post, pubblicato direttamente sul suo account ufficiale di Instagram, merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Basti pensare che noi della redazione, non appena abbiamo visionato il tutto, siamo andati completamente in tilt e decisamente fuori di testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è davvero superata e lo ha fatto alla grande e con ottimi risultati. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che l’attrice sta continuando a ricevere. Numeri che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Un qualcosa di veramente magnifico vi aspetta. Questa volta nessuno spoiler visto che il titolo è già tutto un programma. Non vi resta da fare altro che spalancare i vostri occhi e godervi lo spettacolo.

Sofia Vergara, selfie bollente: anche il mare lo diventa – FOTO

Il cielo ed il mare azzurro sicuramente faranno la loro parte in questa immagine, ma la protagonista assoluta non può essere altro che lei. Un vestito, stile “leopardato“, che non passa assolutamente inosservato (ci scuserete per la rima). Una scollatura che definire “devastante” è assolutamente troppo poco. L’occhio non può non cadere lì: che spettacolo, da visionare con molta cautela.