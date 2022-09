Sabrina Salerno, tacco vertiginoso: qualcuno ha visto l’intimo?

Sabrina Salerno sa sempre come catturare l’attenzione con degli scatti che meritano di essere osservati con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete giunti nel posto giusto – FOTO

Ovviamente siete arrivati anche al momento giusto, ci mancherebbe altro. Basti pensare che noi della redazione, anche in questa occasione, siamo rimasti decisamente senza parole. Abbiamo osservato, con tutta la cautela di questo mondo, il suo ultimo post che ci ha mandato completamente fuori di testa. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha veramente esagerato. Guardare per credere il suo ultimo contenuto assolutamente da urlo: che spettacolo.

Sabrina Salerno, questa volta ha davvero esagerato

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire il suo nuovo contenuto che merita e non poco. Da rimanere senza fiato e assolutamente senza parole. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma in questa occasione si è veramente superata ed ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. La nativa di Genova si conferma, ancora una volta, una vera e propria “macchina da guerra” per quanto riguarda i post su Instagram. Quello che ha fatto vedere nelle ultime ore non sta davvero né in cielo e né in terra. Una vera e propria gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere assolutamente altrimenti. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare, ovviamente offre la fantastica cantante.

Sabrina Salerno, da rimanere senza parole: che spettacolo – FOTO

Cosa mai si può dire dinanzi ad un capolavoro del genere? Assolutamente nulla di quello che abbiamo già riportato in più di una occasione nelle volte scorse. Un contenuto davvero di altissimo livello che non poteva passare inosservato. Una vera e propria meraviglia per tutti quanti noi. La sua giacca le sta davvero a pennello, per non parlare del suo lato ‘A’ assolutamente prorompente. Per non parlare delle sue gambe a dir poco favolose che sembrano quasi non finire più. Tacco vertiginoso e si va a comandare su Instagram a suon di “like“.