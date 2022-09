Georgina Rodriguez in palestra, il top è incontenibile - FOTO

Georgina Rodriguez è davvero in grandissima forma, il top in palestra fatica a contenere le sue curve da capogiro

Nel mondo del calcio, uno dei motivi di interesse per gli appassionati è rappresentato, come sappiamo, anche dalle varie ‘wags’ che si accompagnano ai principali campioni. Uno dei volti più noti in questo senso non può che essere la splendida Georgina Rodriguez, modella di fama internazionale e compagna del fuoriclasse Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez, fascino e sensualità da numero uno assoluta

Una coppia di veri numeri uno, quella formata dall’asso portoghese e dalla modella argentina. Entrambi personaggi di spicco dei rispettivi ambiti di riferimento e della community social, rappresentano una delle coppie più glam e in vista del mondo del calcio, e non solo di quello. Georgina, 28 anni, già prima di conoscere Ronaldo era una modella di fama internazionale, con un numerosissimo seguito di followers, diventandolo ulteriormente dopo aver iniziato la sua vita insieme a CR7.

Georgina è senza dubbio uno dei personaggi più in vista su Instagram in tutto il mondo, avvicinandosi alla ragguardevole cifra di 40 milioni di followers. Classe, eleganza e sensualità esplosiva sono le sue armi, che non possono mai passare inosservate. Georgina lascia senza fiato con il suo fascino sudamericano che colpisce sempre dritto al cuore e raccoglie costantemente complimenti e messaggi di ammirazione e di vicinanza dai fan. Dividendosi tra la vita privata familiare, gli impegni lavorativi e le voci legate al gossip, calcistico e non, che inevitabilmente riguarda lei e Ronaldo. Per il prossimo futuro, si parla già, in chiave di un eventuale addio di CR7 al Manchester United da concretizzarsi entro fine stagione, dell’ampliamento della loro villa in Portogallo, che diventerà una vera e propria reggia: un indizio sul fatto che tornerà a giocare allo Sporting, prima di concludere la carriera?

Georgina Rodriguez, scollatura infinita e ipnotica: un lato A devastante

Appena può, comunque, Georgina si rilassa a modo suo, tenendosi in forma e in questo senso è una partner ideale per Ronaldo. L’attenzione alla sua forma fisica è una costante e la vediamo in uno scatto in palestra, con una tuta aderentissima che fa risaltare le sue forme incontenibili. Il top incornicia meravigliosamente la scollatura eclatante, un lato A pazzesco che attira l’attenzione come non mai e fa sognare ad occhi aperti. Uno scatto che raccoglie addirittura oltre un milione di like, e non c’è sta stupirsi.