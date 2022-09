Milan, Pioli stravolge la formazione contro l’Empoli: esclusione eccellente

Il tecnico dei rossoneri è pronto a stravolgere la formazione: Ottobre e Novembre mesi infuocati e turnover fin troppo importante.

Un Milan che torna a pieno regime a lavoro in vista della ripresa della stagione. Dopo la sosta causa nazionali, i rossoneri si apprestano ad affrontare il match fuori casa contro l’Empoli. Pioli è pronto a cambiare l’11 in vista dei tanti impegni da qui a Novembre.

Finite le gare di Nations League, è tempo di tornare ai campionati ed alle coppe Europee. Milan chiamato al riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli nella gara prima della sosta per le nazionali. Pioli, in vista del match contro l’Empoli, potrebbe optare per qualche scelta conservativa visti gli impegni così ravvicinati tra campionato e Champions League. Sabato contro la squadra allenata da Zanetti, i rossoneri sono in qualche modo costretti a vincere per non perdere contatto con il duo di testa Napoli ed Atalanta. Di certo però, il tecnico rossonero dovrà far fronte a diversi dubbi di formazioni, con alcune esclusioni eccellenti più che mai doverose in vista della gara di Champions contro il Chelsea. La rosa profonda permette al tecnico di gestire in qualche modo le risorse a sua disposizione, con la speranza che qualcuno possa già recuperare dai piccoli problemi arrivati durante la sosta.

Pioli, formazione stravolta: ecco chi gioca contro l’Empoli

Il tecnico dei rossoneri solo nel corso della rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Tanti gli impegni ravvicinati ed è assolutamente vietato sbagliare. Quasi tutti presenti all’allenamento, con il tecnico che dovrà fare a meno di Maignan almeno per la gara di sabato, con Tatarusanu che prenderà il posto del francese fra i pali. In difesa, coppia centrale Kalulu – Tomori con Calabria sulla fascia destra. La sorpresa invece potrebbe essere a sinistra dato che, con l’infortunio di Theo Hernandez, Ballo-Tourè si gioca una maglia da titolare.

A centrocampo invece, spazio a Tonali e Bennacer, con i 2 sempre ormai diventati una garanzia per il tecnico rossonero. Occhio all’attacco, dove potremmo rivedere dal primo minuto Saelemaekers a destra, mentre a sinistra Rafael Leao sicuro del posto “fisso”. Trequarti che vedrà dal primo minuto Charles De Ketelaere, alla caccia del suo primo gol in questo campionato, mentre come unica punta, Olivier Giroud sarà il titolare indiscusso. Unico dubbio di formazione (Saelemaekers – Messias) che verrà sciolto solo durante la rifinitura prima della partenza verso Empoli dove, sono obbligatori i 3 punti per continuare ad inseguire l’obiettivo seconda stella.