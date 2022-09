Sophie Codegoni, la ‘Bonas’ scalda i motori: trasparenza illegale – VIDEO

Sophie Codegoni si prepara ad una stagione da protagonista in tv e con un nuovo video sul web infiamma gli ammiratori

Tra i protagonisti principali della nuova stagione televisiva, ci sarà sicuramente Sophie Codegoni. La modella, showgirl e influencer è pronta per entusiasmanti avventure e come lei lo sono i suoi fan, che già sognano ad occhi aperti.

Sophie Codegoni, una stagione in prima fila tra il Grande Fratello Vip e Avanti un Altro: chi è la nuova ‘Bonas’

Giovanissima (classe 2000), ma già con una carriera molto lanciata nel mondo dello showbusiness. Sophie si è fatta conoscere al grande pubblico, oltre che per le esperienze di lavoro come modella nell’atelier di Chiara Ferragni, come tronista di Uomini e Donne prima e come partecipante al Grande Fratello Vip poi. Nel primo caso, non è riuscita a trovare l’amore, nel secondo sì: la relazione con Alessandro Basciano, nata all’interno della casa lo scorso anno, procede a gonfie vele, tanto che a Venezia lui le ha chiesto di sposarlo. Al GF Vip, Sophie torna quest’anno, ma in veste di commentatrice, presentando il programma ‘Casa Chi’, dedicato alla nuova edizione del reality. Ma l’attesa di tutti è per la nuova stagione di Avanti un Altro, dove Sophie esordirà nel ruolo di Bonas, prendendo il posto di Sara Croce che ha lasciato il programma. Il fascino di Sophie parla da solo e siamo sicuri che saprà non farla rimpiangere.

Sophie Codegoni, top aderentissimo con visione in trasparenza: Instagram in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Ne sono certi anche i numerosissimi ammiratori sul web – oltre 800 mila followers su Instagram per Sophie – che prendono d’assalto ogni suo nuovo post social. E l’ultimo video ci mostra in maniera inequivocabile tutto il fascino e la sensualità che la Codegoni sa esprimere. Anche con un look casual, risulta irresistibile. Nel breve filmato, il top bianco è aderente il giusto per far risaltare dettagli in trasparenza pericolosissimi e avvolgenti del suo lato A. Una visione che non può certo lasciare indifferenti e che infatti ottiene il consueto riscontro in termini di messaggi e di like. “Sei un mare in burrasca”, “Sei di un altro pianeta”, “Sei una dea”, questi sono soltanto alcuni dei commenti a lei indirizzati. Come Sara Croce prima di lei, Bonas di nome e di fatto, si può ben dire. Non resta che attendere il via della nuova stagione del quiz show di Paolo Bonolis per vederla all’opera in tutto il suo splendore.