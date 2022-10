Una foto pazzesca e un record clamoroso ad un passo: Elodie è ormai una delle donne più amate dagli italiani.

Numeri clamorosi per una carriera decollata in pochi mesi, soprattutto l’affetto costante da parte di un pubblico che l’ha sostenuta e amata fin dagli inizi.

Elodie è molto di più di una cantante, è ormai una icona di stile che da artista di grande spessore sta spaziando in molte attività. Cantante, modella, ora anche fortunata attrice. Elodie vive un momento di notorietà pazzesca. Non solo da punto di vista musicale, che la vede splendida protagonista di successi da sola o in collaborazioni che incassano numeri fortunati e grande seguito. Fin dai suoi esordi e alla partecipazione ad Amici, in cui subito mostrò il suo talento, per lei il seguito di fan è stato notevole. Esperti e case discografiche si sono rapidamente accorti di lei, che ha messo in mostra quel volto perfetto per entrare nelle case degli italiani, ma anche tanta versatilità, stile, quella voce incredibile e un fascino clamoroso.

Caratteristiche che l’hanno portata nel 2017 a Sanremo. Sul palco dell’Ariston la sua voce incredibile e i look pazzeschi hanno fatto centro. Così tanto da renderla artista molto più seguita, ambita dalle tv, sulle copertine e nelle interviste. Anche i social le hanno dato la vera dimensione dell’affetto che riscuote, ed Elodie Di Patrizi ha registrato un boom di followers sempre pronti a commentare gli scatti che arrivano.

Elodie da urlo sui social: fan a bocca aperta

Canzoni di grandissimo successo e collaborazioni con artisti molto amati hanno fatto decollare una carriera ora al top della popolarità. Da quella con i The Kolors fino a Marracash con cui Elodie ha avuto anche un legame sentimentale, fino agli ultimi progetti condivisi con autorevoli esponenti della scena musicale, i progetti per lei sono sempre vincenti. Il tutto si è trasformato in dischi di platino, premi di ogni tipo, richieste da cantanti, conduttori, direttori di giornali. Anche a Sanremo Elodie è ritornata con piacere, ma in veste di co-conduttrice.

Alla kermesse per eccellenza della musica italiana è stata scelta anche e soprattutto per quel fascino, per la voglia di stupire ed una eleganza innata. Un successo senza fine quindi, che l’ha resa di diritto anche una influencer molto seguita non solo in Italia ma anche all’estero.

Nell’ultima galleria però il suo fascino è letteralmente esploso con tre foto che hanno incassato valanghe di commenti. Le istantanee arrivano in occasione di una collaborazione musicale. Lo sguardo di Elodie è seducente, il look pazzesco, e la canottiera si apre un po’ dai lati mostrando qualcosa di più di quella splendida cantante che ora è di diritto anche influencer e continua a collezionare chiamate di ogni tipo e l’affetto dei fan. C’è un record dietro l’angolo infatti. Elodie è ad un passo dai 3 milioni di followers. Un dato che per lei passerà forse in secondo piano, ma che di certo testimonia quanto ormai sia una delle donne più amate d’Italia.