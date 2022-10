Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi ed applaudire l’ultimo post che porta la firma di Jovana Djordjevic che continua ad emozionare i suoi follower con uno scatto che non sta davvero né in cielo e né in terra – FOTO

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere visto che ci ha abituato fin troppo bene a degli scatti che definire “stratosferici” è assolutamente troppo poco. Noi della redazione continuiamo a rimanere senza parole da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Siamo sicuri che anche per voi varrà lo stesso visto che stiamo parlando di una vera e propria opera d’arte. Siete pronti per visionare il tutto? Allora non vi resta da fare altro che rimanere qui con noi per osservare questo capolavoro. Buona visione

Jovana Djordjevic, lo scatto vale il prezzo del biglietto

Pochi mesi fa l’abbiamo apprezzata nella sua prima avventura in un reality show televisivo. Ilary Blasi l’ha scelta come una delle concorrenti nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Ovviamente non ha deluso affatto le aspettative visto che ha regalato spettacolo, sfoggiando con dei bikini che meritavano di essere visti con la massima attenzione e con tutta la cautela di questo mondo. Unica nota stonata il fatto che la sua avventura in Honduras sia duramente solamente qualche settimana, solamente un problema fisico (nulla di grave) le ha fatto alzare bandiera bianca. Una buona notizia per i suoi follower che l’hanno aspettata con ansia su Instagram per vedere altre sue nuove foto. Proprio come l’ultima che veramente non ha bisogno di alcun tipo di commento. Siete pronti per vedere il tutto? Allora mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare. Ne vedrete delle belle, il titolo non è assolutamente ingannevole: potete stare tranquilli.

Jovana Djordjevic, dall’alto è tutto più bello: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e sensuale che mai. Una visione semplicemente fantastica. Il selfie ci manda tutti decisamente ko. Per non parlare del suo lato ‘A’ che definire prorompente è troppo poco. In questi casi lo zoom è assolutamente obbligatorio, potete stare tranquilli. Quel filo di trucco che in questi casi non deve mai mancare e quello sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera ci manda completamente fuori di testa. Semplicemente da applausi, non si potrebbe dire altrimenti: tutti in piedi per la modella serba.