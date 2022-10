Cheddira gioiello del Bari: pronto il colpo in Serie A

Tutti quanti in piedi per un vero e proprio fenomeno della cadetteria: stiamo parlando di Walid Cheddira, attaccante del Bari, che non ha alcuna intenzione di smettere di stupire. Lo sta dimostrando ogni volta che viene chiamato in causa

Anche nell’ultima giornata di campionato in Serie B ha timbrato il cartellino in due occasioni. Siamo solamente alle prime partite della stagione, ma sta facendo vedere a tutti di essere un gradino superiore agli altri. A 24 anni la sua strepitosa favola è pronta a continuare anche nel campionato di Serie A dove le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate. Tanto è vero che c’è un club che lo sta osservando con molta attenzione. La sua costante crescita è fin troppo evidente.

Bari, tutti pazzi per Cheddira: il gioiello di De Laurentiis

A Bari sono tutti pazzi di Walid Cheddira. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti visto che i numeri sono tutti dalla sua parte. Fino a questo momento della stagione (considerando sia i match di Serie B che quelli di Coppa Italia) ha collezionato 9 presenze firmando la bellezza di 12 reti e togliendosi la soddisfazione di fornire ben quattro assist ai suoi compagni di squadra. Molto più di un gol a partita. Numeri da attaccante vero che fanno impazzire i tifosi biancorossi che con lui stanno sognando. Un vero e proprio gioiello del patron De Laurentiis. Non si tratta di Aurelio ma del figlio Luigi. Nell’ultima partita contro il Brescia ha timbrato il cartellino in due occasioni concludendo il match come migliore in campo. Non potrebbe essere altrimenti. Il nazionale marocchino, però, sta facendo grandissime cose. La Serie A, ovviamente, non si è affatto dimenticata di lui e lo monitora con estrema attenzione. In particolar modo un club che è pronto a fare follie pur di averlo a disposizione. Difficile a gennaio, magari a giugno a campionato concluso.

La Serie A nel futuro della giovane sorpresa?

Il suo nome circolerà sicuramente nella prossima sessione invernale. Su questo non ci sono praticamente dubbi. Dopo che ha giocato quasi in tutte le categoria per il 24enne sta per arrivare il grande sogno, ovvero quello di giocare in Serie A. Con il Bari? Quello dipenderà dai ‘Galletti’ come si comporteranno nel torneo, ma nel frattempo la Fiorentina lo osserva con molta attenzione. Proprio come l’Udinese che lo studia con calma. Gli interessi per lui non mancano, la favola continua.