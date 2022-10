Claudia Ruggeri, accavallamento bollente: gambe da infarto

Ogni volta che Claudia Ruggeri decide di pubblicare una immagine nuova direttamente sul suo account ufficiale di Instagram si sa benissimo come va a finire. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al fatto che è sempre una grandissima festa per tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro – FOTO

Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Lo confermiamo noi della redazione che, dopo aver visionato molto attentamente la sua ultima opera d’arte, siamo rimasti decisamente senza parole. Un qualcosa che merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Da vedere e rivedere con tutta la cautela di questo mondo. Una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere diversamente. Siete pronti per visionare il suo ultimo capolavoro che gentilmente ci ha donato a tutti noi?

Claudia Ruggeri, le gambe accavallate sono da infarto

Ogni post che decide di mandare “online” è sempre un grandissimo successo. Lo dimostra l’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione che meritano davvero tanto. Quando pubblica un qualcosa di nuovo il successo è dichiarato. Poi se il suo obiettivo era quello di farci venire un gran mal di testa e allo stesso tempo mandarci completamente in tilt allora non possiamo fare altro che darle ragione per quello che ci ha regalato. In realtà ci possiamo accontentare anche di questa immagine in evidenza che potete ammirare in alto, ma la nativa di Roma ha voluto fare di più. Decisamente di più. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli, Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’ di righe. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e godervi lo spettacolo che sta per iniziare e che merita di essere visionato con tutta la cautela di questo mondo.

Claudia Ruggeri, questa volta ha davvero esagerato: che schianto – FOTO

Il nero è un colore che le sta a pennello e che le dona, su questo non ci sono particolarmente dubbi. Tanto è vero che anche la sua amica e collega Laura Cremaschi non ha potuto fare altro che lasciarle un bel “cuoricino” di approvazione in merito a questo capolavoro. Gambe accavallate come non mai e scollatura in primo piano decisamente da infarto: per non parlare dello sguardo che ci manda subito ko.