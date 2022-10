De Paul, rottura clamorosa con l’Atletico: torna in Italia

Rodrigo De Paul e l’Atletico Madrid ai ferri corti, società su tutte le furie: cessione in vista a gennaio, la Serie A ci ripensa

Le grandi stagioni disputate in Serie A con la maglia dell’Udinese gli sono valse, la scorsa estate, la possibilità di lanciarsi, dopo una lunga ‘gavetta’, verso un top club. Così si è concretizzato il trasferimento all’Atletico Madrid per Rodrigo De Paul. Una avventura che, clamorosamente, potrebbe essere però già al termine.

Rodrigo De Paul e l’Atletico Madrid, un matrimonio già in crisi: il motivo

Il centrocampista 28enne, lo scorso anno, ha disputato una stagione dal rendimento non eccezionale, almeno per quelli che aveva lasciato intendere potessero essere i suoi standard. C’è comunque ancora fiducia in lui da parte di Diego Simeone, suo connazionale, che conosce le sue doti. Almeno, era così fino a quanto emerso nelle ultime ore, con un episodio che potrebbe cambiare tutto e causare una rottura clamorosa. Il giocatore infatti, dopo essere stato con l’Argentina nel corso della pausa nazionali, ha chiesto al club alcuni giorni di permesso, per motivi familiari. De Paul però è stato visto a Miami con la sua fidanzata in una cerimonia pubblica. Un vero e proprio giallo: ‘Marca’ fa sapere che l’argentino si sarebbe difeso affermando che le immagini che lo ritraggono in pubblico sarebbero relative ai giorni di riposo accordati dopo gli impegni con la nazionale e non a quelli di permesso chiesti per motivi personali (relativi alla firma delle carte del divorzio con la sua ex moglie). De Paul è tornato a Madrid e si è aggregato nuovamente e regolarmente alla squadra, ma c’è chi ritiene che in casa Atletico la questione non sia chiusa e non sia stata presa con il sorriso, anzi.

De Paul messo sul mercato: le chances di rivederlo in Serie A

‘Todofichajes.com’, portale spagnolo, sostiene che il ds Berta avrebbe fatto presente a Simeone l’insoddisfazione del club per il comportamento del giocatore e che il giocatore stesso potrebbe essere messo sul mercato a gennaio. Occhio innanzitutto al Leeds, che in passato lo aveva seguito con interesse. Attenzione anche a Inter e Juventus, vecchie estimatrici dell’argentino. L’Atletico, al momento, pare comunque non voler cedere in saldo e la richiesta sarebbe di almeno gli stessi 35 milioni di euro sborsati per acquistarlo. Una cifra che renderebbe difficile l’inserimento da parte delle squadre nostrane, ma, se le pretese si abbassassero, mai dire mai.