La Juventus lo vende: Allegri ha dato l’ok, cessione a gennaio

Max Allegri avrebbe deciso di non voler dare più chance a calciatore: il tempo è scaduto, cessione ormai prossima

Poco spazio, ma in tante occasioni, in cui l’incontrovertibile parere del campo ha dato le risposte. Allegri le attendeva, sperava in qualcosa di diverso, ma registra una svolta che non c’è stata.

Ecco quindi che l’allenatore ha chiarito al club quali sarebbero le prossime mosse. La sensazione è che la Juventus nel mercato di gennaio sonderà il terreno per aggiustare in qualche modo quei reparti in cui qualcosa manca. Con molta probabilità arriverà qualche esterno di difesa, magari giovane, e forse un altro centrale per dare più rotazioni all’allenatore in una stagione lunga, che è partita con il piede sbagliato e che deve trasformarsi in qualcosa di diverso.

Per prelevare altri uomini, magari esperti e dalle valutazioni alte, diventa però necessario vendere a gennaio e reperire risorse. In estate le mosse del club hanno infatti stupito, e probabilmente esaurito anche un budget che visti i conti in rosso di certo non permetterà nuovi investimenti. Proprio per questo la cessione di un calciatore che per Allegri non su più indispensabile è sempre più vicina, e gennaio è il mese giusto per una separazione che potrebbe far felici i bianconeri, ma anche in elemento che vuole più spazio.

Juve, il tempo è scaduto: il calciatore pronto a salutare

Poco spazio, spesso fuori ruolo, in spezzoni di partite in cui diventa quasi impossibile rendersi utile o pericoloso in zona gol. Allegri ha provato a gestire Moise Kean, lo ha abbracciato nuovamente dopo l’addio di Ronaldo, ma l’attaccante ha perso spazio nelle rotazioni, si è visto scavalcato dai nuovi innesti, e non rientra neanche più nelle scelte di Mancini.

Il calciatore vorrebbe cambiare aria, e la Juve è pronta ad accontentarlo e ad accontentarsi nella cifra da richiedere. Cederlo in estate era praticamente impossibile per via di una formula che prevede una cifra da 28 milioni da versare ancora all’Everton, e i bianconeri dovranno chiudere il capitolo riscatto entro la prossima estate, oppure decidere a gennaio di tentare due strade. La prima sarebbe effettuare il riscatto e cedere il calciatore, la seconda è trovare una via per ottenere uno sconto dal club di Premier, che al momento fa orecchie da mercante.

Non mancano però i club di Serie A ma anche all’estero pronti a fare un pensierino per prelevare il centravanti. La Juve attende, ascolta e apre le porte. Quando arriverà l’offerta giusta la strada è già tracciata e la cessione sarà cosa fatta. Allegri infatti ha dato il via libera, e il club ha bene in testa un concetto che anche i tifosi dovranno capire. Alla Juve eventuali operazioni a gennaio saranno commisurate alle uscite. Quella di Kean non è quindi solo una necessità, ma una opportunità da non fallire.