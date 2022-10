Eleonora Boi, il cambio di look è piccante: VIDEO da non perdere

Piccante, travolgente, incredibilmente seducente: il video di Eleonora Boi vi stupirà, provate a dare un’occhiata.

I bikini di una estate magica non vi sono bastati? Le foto in primo piano non sono servite a mettere a freno la vostra curiosità? Tutto normale quando si parla di Eleonora Boi.

Del resto la sua bellezza, il fascino incredibile e quella voglia di stupire hanno fatto colpo sugli italiani fin dalle prime sue apparizioni in tv. Quando si parla di lei il risultato è sempre identico. Valanghe di like, cuori, fiamme, testimonianze d’affetto di ogni tipo che vanno tutte in una sola direzione. Eleonora Boi è infatti icona di seduzione, ha un volto intrigante, ma anche un fisico che non può passare inosservato. Forme stratosferiche, silhouette impeccabile, poi quella voglia di stupire sempre con nuovi post che sono sempre presi d’assalto in una pagina Instagram dai grandi numeri.

Anche questa volta infatti il suo video è un esempio chiaro di quanto la Boi sia determinata a colpire nel segno. Vestiti bianchi, acconciatura che attira l’attenzione, poi una “rivoluzione” in quegli abiti casual che in un attimo si trasformano in un look da sera che travolge tutti per la capacità di sedurre.

Eleonora Boi, fascino clamoroso nel video

Vacanze finite ma non la voglia di stupire, che per Eleonora Boi si trasforma in un video che ha fatto il giro del web ed ha lasciato i followers a bocca aperta. In una pagina Instagram da circa 800mila followers, la splendida moglie di Danilo Gallinari continua a regalare grandissime emozioni, che si trasformano in boom di consensi, like e apprezzamenti di ogni tipo.

Quegli occhi chiari incollano i fan allo schermo, il movimento seducente non passa inosservato, e poi nel video emerge quel décolleté pazzesco che l’ha resa famosissima. Fascino, bravura nel suo lavoro, molti progetti che decollano e sono sempre di grande successo. Eleonora Boi è impeccabile, ma questa volta la temperature si alza in maniera notevole. Siete curiosi di conoscere il tutto? Non vi resta che rimanere qui con noi per osservare molto attentamente quello che ci ha regalato la splendida sarda.

Nelle immagini infatti il look scelto è casual, e nonostante questo il suo fascino rende comunque tutto molto intrigante. Come fanno molte vip però, dopo la musica che parte avviene la trasformazione. Quegli abiti bianchi si trasformano in un look travolgente che evidenzia ancora di più quelle forme splendide che ormai sono famosissime da anni. Il nostro consiglio quindi è quello di mettervi comodi e di godervi lo spettacolo perché ci sarà sicuramente da divertirsi.