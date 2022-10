Michela Persico, top troppo aderente e bollente: stivali aggressivi

Tutti quanti in piedi per la nostra Michela Persico che decide di mandarci completamente fuori di testa. In che modo? Ovviamente pubblicando un nuovo post direttamente dal suo account ufficiale di Instagram che sta ricevendo il successo che merita. Guardare per credere e soprattutto buona visione – FOTO

A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al numero impressionante di “like” che la giornalista sta continuando a ricevere. Cifre che, con il passare del tempo, stanno aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mancare. Siete pronti per visionare il tutto? Un altro po’ di pazienza, qualche altro rigo e poi potrete godere di questa vera e propria opera d’arte che merita di essere visionata con tutta l’attenzione di questo mondo.

Tutti in piedi per Michela Persico, che spettacolo

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo fare altro che darle ragione visto che il contenuto che ci ha regalato è davvero un qualcosa di super. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli. Vi diciamo solamente che noi della redazione ci dobbiamo ancora riprendere da quello che i nostri occhi hanno appena visto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Se pensate che stiamo esagerando è solamente perché non avete ancora visto questo suo ennesimo capolavoro. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con moltissima ansia. Sappiamo bene che vi sarebbe bastato solamente l’immagine in evidenza che vedete qui sopra in alto: la compagna di Daniele Rugani (difensore centrale della Juventus), però, ha voluto decisamente esagerare. Buona visione a tutti quanti voi.

Michela Persico, top troppo aderente: sguardo sublime – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole e sorprendente che mai. Una domenica a dir poco da urlo per la fantastica giornata che sicuramente vi manderà in tilt. Il suo outfit non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Passando da questi stivali che danno sicuramente quel tocco in più. Per non parlare del pantalone che mette in risalto il suo lato ‘B’ ed infine quel top che non ha bisogno affatto di alcun tipo di commento. Per non parlare del suo sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera. Nell’attesa di una nuova immagine, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.