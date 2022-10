Federica Masolin, gambe stratosferiche: gonna decisamente troppo mini

Non è assolutamente un mistero il fatto che la fantastica Federica Masolin continua ad emozionarci con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Anche in questo caso non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire questo contenuto dove lei è l’assoluta protagonista – FOTO

Una visione a dir poco paradisiaca, non c’è altro da dire in merito. Questa volta, però, non si tratta di un contenuto che ha pubblicato e che arriva direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Il social è sempre quello, ma è stata un’altra pagina a diffondere il tutto. Un piccolo indizio? Si tratta di un evento dedicato al calcio che si fa ogni anno dove vengono chiamati non solamente calciatori ed allenatori, ma anche giornalisti importanti e famosi. Ed è per questo motivo che la nativa di Milano non poteva assolutamente mancare.

Federica Masolin, questa volta esagera per davvero

Non possiamo fare altro che alzarci tutti quanti in piedi per applaudire la nuova immagine che la vede come protagonista. Federica Masolin continua a sorprendere i suoi follower con un look semplicemente da sballo e che non poteva assolutamente passare inosservato ai nostri occhi. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui ha veramente esagerato. Lo confermiamo noi della redazione che ancora non possiamo credere ai nostri occhi. Tanto è vero che le pupille ci stanno ringraziando per quello che hanno appena visto. Un contenuto davvero di altissimo livello. Per quanto riguarda la manifestazione, invece, si tratta del ‘Gran Galà del Calcio‘. Dall’account ufficiale social, tramite una ‘storia‘, è arrivata una immagine che ha letteralmente paralizzato i suoi fan che probabilmente non si aspettavano affatto di vederla lì. Inutile ribadirvi che il look è stato un qualcosa di magnifico. Siamo riusciti a trovare l’immagine, adesso è arrivato il momento di vedere questa opera d’arte di cui tutti stanno parlando. Buona visione ì ai nostri lettori.

Federica Masolin, camicia incontenibile: che spettacolo – FOTO

Federica Masolin semplicemente sublime. Direttamente dl ‘Gran Galà del calcio’ ecco che la fantastica giornalista di ‘Sky Sport’ decide di spiazzare tutti i suoi fan con un look assolutamente da favola. Guardare per credere pic.twitter.com/8GG8SjAc9i — Ref Ref (@RefRef62623343) October 4, 2022

Ed eccola qui, un nuovo ed incredibile capolavoro che la vede come protagonista. Non sappiamo neanche da dove iniziare. Una gonna decisamente troppo mini che mette in risalto le sue gambe da urlo. Per non parlare della camicetta bianca che mette in evidenza il suo importante lato ‘A. Che spettacolo.